Реанимация, эвакуация и миллионные расходы: итоги отдыха в Таиланде казахстанского школьника

Традиционная экскурсия в Таиланде обернулась двумя операциями для 12-летнего школьника из Алматы, сообщает Zakon.kz.

11 января Арман вместе с сестрой и ее детьми отправился на экскурсию по островам Таиланда, но туристический катер столкнулся с рыболовным судном. Об этом 9 февраля подробно рассказал корреспондент телеканала Almaty.tv.

"Несмотря на наличие страховок от лодочной и туристической компаний, из-за сложной операции лимиты были исчерпаны почти сразу. Только первичное лечение обошлось семье примерно в 25 тыс. долларов", – говорится в репортаже.

Дальнейшая медицинская помощь стала полностью платной. Семья планировала экстренно вернуться в Казахстан 18 января, чтобы продолжить свое лечение. Однако, по их словам, на рейс их не допустили несмотря на заранее подготовленные документы и приобретенный билет бизнес-класса для тяжелого пациента. В авиакомпании решение о недопуске на рейс объяснили мерами исключительно мерами безопасности. Поскольку пассажира привезли на скорой, и он не мог себя обслуживать по состоянию здоровья.

"Моя мама вылетела с моими детьми в Казахстан, а братишку вернули обратно. Благо, что я осталась в Таиланде в этом госпитале. На момент следующего нашего вылета у нас уже долг составлял 4 млн 800 тыс. тенге. Благодаря посольству Казахстана, оплатила в размере 1 миллион 700 тыс. Хорошую скидку нам сделали", – рассказала, также травмированная во время экскурсии сестра школьника, Аида Кожамбердиева.

20 января школьник все-таки вернулся в Казахстан. Его экстренно осмотрели и сразу поместили в реанимацию. Команда врачей одновременно провела две сложные операции – очистку и обработку раны, а также пересадку кожи. В больнице мальчик провел две недели. Хирурги отмечают, если бы он приехал на несколько дней позже, то пришлось бы ампутировать ногу.

"Сейчас Арман проходит контрольные осмотры и поэтапную реабилитацию под наблюдением врачей", – говорится в репортаже.

