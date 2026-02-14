Китайский новый год именно в Китае желают отпраздновать туристы

В государственном управлении по делам иммиграции КНР рассказали о странах, лидирующих в праздничном бронировании мест в разных регионах Китая, сообщает Zakon.kz/

Как оказалось, главными лидерами стали туристы из Вьетнама и Сингапура. В большом количестве также приедут гости из Европы, США, Австралии и Новой Зеландии. В период от кануна Лунного Нового года до Фестиваля фонарей многие предпочитают продлевать поездки, стремясь в полной мере насладиться праздничной атмосферой. Об этом пишет China Travеlnews

Данные различных туристических платформ показывают, что за последние две недели количество авиабронирований иностранцами на период праздников выросло более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными городами въезда стали Шанхай, Гуанчжоу, Пекин и Чэнду.

Эти города объединяет несколько факторов:

развитое авиасообщение;

удобная транспортная инфраструктура;

насыщенная праздничная программа.

В конце 2025 года Китай в одностороннем порядке продлил на год действие политики краткосрочного безвизового въезда для граждан 45 стран. В декабре в список безвизового режима также были включены Германия, Бразилия и ряд стран Юго-Восточной Азии.

Кроме того, государственное управление по делам иммиграции запустило политику 240-часового безвизового транзита, а также 15-дневного безвизового режима для круизных туристов на Хайнане.

"Эти дипломатические меры быстро стали мощным стимулом для въездного туризма в Китай", – говорится в публикации.

Год Огненной Лошади вступает в свои права 17 февраля.