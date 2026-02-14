#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
496
588.01
6.42
Финансы

Китай с 1 мая обнулит пошлины на товары из 53 стран

Китайский юань, китайские юани, юань, юани, валюта Китая , фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 03:30 Фото: freepik
Начиная с 1 мая власти Китая решили отменить таможенные пошлины на продукцию, импортируемую из 53 африканских государств, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Начиная с 1 мая 2026 года, Китай в полной мере введет в действие меры по установлению нулевых тарифов для всех 53 стран Африки, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения", – говорится в поздравительном послании, адресованном Си Цзиньпином председателю Африканского союза (АС) Жоау Лоуренсу и руководителю Комиссии АС Махамуду Али Юсуфу в честь предстоящего года Красной лошади по лунному календарю.

Глава КНР также уточнил, что также Пекин планирует активизировать переговорный процесс по заключению соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве.

Это необходимо для стимулирования развития и облегчения доступа африканских товаров на рынок КНР. Он пообещал усовершенствовать функционирование "зеленого канала" для поставок продукции из Африки.

По статистике Главного таможенного управления КНР, объем торговли между Китаем и странами Африки по итогам 2025 года увеличился на 17,7%, составив 348,05 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что в море Китая включили первую в мире 58-этажную ветряную турбину.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Китай повысил пошлины на товары из США до 125%
11:22, 12 апреля 2025
Китай повысил пошлины на товары из США до 125%
Канада объявила об отмене ответных пошлин на ряд товаров из США
01:01, 23 августа 2025
Канада объявила об отмене ответных пошлин на ряд товаров из США
США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104%
23:42, 08 апреля 2025
США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104%
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан сохранил своё место в общем зачёте ОИ-2026 по итогам 14 февраля
03:48, 15 февраля 2026
Казахстан сохранил своё место в общем зачёте ОИ-2026 по итогам 14 февраля
ОИ-2026: появились результаты соревнований с участием казахстанцев на 14 февраля
03:15, 15 февраля 2026
ОИ-2026: появились результаты соревнований с участием казахстанцев на 14 февраля
Кенжебек забил за "Ахмат" в ворота узбекской команды
02:47, 15 февраля 2026
Кенжебек забил за "Ахмат" в ворота узбекской команды
Узбекский футболист помог своей команде выйти в 1/8 финала Кубка Англии
02:14, 15 февраля 2026
Узбекский футболист помог своей команде выйти в 1/8 финала Кубка Англии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: