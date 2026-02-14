Китай с 1 мая обнулит пошлины на товары из 53 стран

Начиная с 1 мая власти Китая решили отменить таможенные пошлины на продукцию, импортируемую из 53 африканских государств, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Начиная с 1 мая 2026 года, Китай в полной мере введет в действие меры по установлению нулевых тарифов для всех 53 стран Африки, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения", – говорится в поздравительном послании, адресованном Си Цзиньпином председателю Африканского союза (АС) Жоау Лоуренсу и руководителю Комиссии АС Махамуду Али Юсуфу в честь предстоящего года Красной лошади по лунному календарю.

Глава КНР также уточнил, что также Пекин планирует активизировать переговорный процесс по заключению соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве.

Это необходимо для стимулирования развития и облегчения доступа африканских товаров на рынок КНР. Он пообещал усовершенствовать функционирование "зеленого канала" для поставок продукции из Африки.

По статистике Главного таможенного управления КНР, объем торговли между Китаем и странами Африки по итогам 2025 года увеличился на 17,7%, составив 348,05 млрд долларов.

