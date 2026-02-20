Горящие туры назвали фейком

Отпуск за границей может обойтись заметно дешевле рыночной цены, но не из-за покупки горящего тура, а при продуманном планировании поездки, сообщает Zakon.kz.

В этом уверен руководитель travel-агентства Дмитрий Мир. Он рассказал, что цены у туроператоров публичные и фактически одинаковые для всех агентств. Поэтому обходить несколько офисов в поисках более низкой стоимости бессмысленно – базовая цена формируется оператором.

По его словам, туристу полезно самостоятельно проверить стоимость тура на официальном сайте туроператора. Это позволит понять реальную цену и исключить возможную наценку агентства.

"Есть только один способ сэкономить на покупке тура – раннее бронирование. Все остальное – это фейк. Например, "горящее" предложение – это тоже фейк. Никто не понимает вообще, что это значит. Чем раньше покупать, тем лучше", – рассказал MoneyTimes Дмитрий Мир.

Общепринято, что оптимальный срок для покупки тура – минимум за полгода до выезда. В этот период отели часто выставляют ограниченное количество номеров с максимальными скидками, чтобы протестировать спрос.

"Реальный способ сэкономить до 40 процентов – это бронировать по ранним срокам. В отеле, допустим, 500 номеров. Они посмотрят спрос с рынка на 100 номеров с дисконтом 40 процентов. На второй день отель скажет: теперь скидка 20 процентов. Чем ближе к делу, тем дороже и меньше вариантов", – подчеркнул Дмитрий Мир.

По его словам, по мере приближения даты поездки скидки сокращаются, выбор уменьшается. В результате турист платит больше и получает меньше альтернатив.

Исключением из правила раннего бронирования, по словам представителя отрасли, являются внесезонные направления и периоды с низким спросом. Речь идет о датах перед Новым годом с возвратом до начала праздников или сразу после майских выходных. В такие периоды спрос падает, и туры могут стоить ниже обычного уровня. Однако это связано не с "горящими" предложениями, а с сезонными колебаниями рынка.

Таким образом, наибольшую экономию обеспечивает не случайная скидка, а стратегический подход к планированию отдыха.

