#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Туризм

Кофейня на отвесной скале в Китае стала популярной у экстремальных гостей

Отдых в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 05:30 Фото: hk01
Заведение на высоте 60 метров в провинции Фуцзянь c видом на Тихий океан стало хитом для туристов, приезжающих для уникальных ощущений от употребления кофе на отвесной скале, сообщает Zakon.kz.

По информации гонконгского издания NK01, каждому посетителю прикрепляют три страховочных ремня, их сопровождает инструктор, а ступеньки на скале расположены очень близко друг к другу. Внизу простирается бескрайний океан, а на скале рядом с ними висит баннер с надписью "Кофе на скале".

Фото: hk01

Со стороны их передвижения создают захватывающую картину.

"Это альпинистский маршрут, проложенный по скальной стене горы и состоящий из рамок для рук, подножек, подвесных мостов и стальных тросов, позволяющий обычным людям без навыков скалолазания подниматься по крутым скалам с помощью страховочных веревок и карабинов", – говорится в публикации.

Фото: hk01

По словам ответственного сотрудника кофейни Cliffside Coffee, цена в 398 юаней – это не просто стоимость стакана кофе, но и страховка, аренда профессионального оборудования, услуги гида, а также отсутствие ограничений по времени.

"При желании гости могут сидеть на скамейках на склоне скалы и наслаждаться пейзажем неограниченное время", – подчеркнул он.

Фото: hk01

Ранее стало известно, что иностранные туристы мечтают отпраздновать Китайский новый год именно в Китае.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В кромешной тьме по скалам: экстремальную спасательную операцию провели в горах Алматы
09:27, 29 августа 2025
В кромешной тьме по скалам: экстремальную спасательную операцию провели в горах Алматы
В Китае из‑за сходства с собакой стала популярна гора
05:40, 28 февраля 2025
В Китае из‑за сходства с собакой стала популярна гора
60-летнему туристу ампутировали ногу, чтобы достать из расщелины в скале
14:48, 24 ноября 2024
60-летнему туристу ампутировали ногу, чтобы достать из расщелины в скале
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
07:19, Сегодня
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
06:49, Сегодня
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:20, Сегодня
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
05:48, Сегодня
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: