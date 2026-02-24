Кофейня на отвесной скале в Китае стала популярной у экстремальных гостей

Заведение на высоте 60 метров в провинции Фуцзянь c видом на Тихий океан стало хитом для туристов, приезжающих для уникальных ощущений от употребления кофе на отвесной скале, сообщает Zakon.kz.

По информации гонконгского издания NK01, каждому посетителю прикрепляют три страховочных ремня, их сопровождает инструктор, а ступеньки на скале расположены очень близко друг к другу. Внизу простирается бескрайний океан, а на скале рядом с ними висит баннер с надписью "Кофе на скале".

Фото: hk01

Со стороны их передвижения создают захватывающую картину.

"Это альпинистский маршрут, проложенный по скальной стене горы и состоящий из рамок для рук, подножек, подвесных мостов и стальных тросов, позволяющий обычным людям без навыков скалолазания подниматься по крутым скалам с помощью страховочных веревок и карабинов", – говорится в публикации.

Фото: hk01

По словам ответственного сотрудника кофейни Cliffside Coffee, цена в 398 юаней – это не просто стоимость стакана кофе, но и страховка, аренда профессионального оборудования, услуги гида, а также отсутствие ограничений по времени.

"При желании гости могут сидеть на скамейках на склоне скалы и наслаждаться пейзажем неограниченное время", – подчеркнул он.

Фото: hk01

Ранее стало известно, что иностранные туристы мечтают отпраздновать Китайский новый год именно в Китае.