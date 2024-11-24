60-летнему туристу ампутировали ногу, чтобы достать из расщелины в скале

Медикам пришлось ампутировать ногу 60-летнему туристу из Австралии, который застрял в расщелине скалы. Иначе извлечь мужчину не получалось, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, несчастный случай произошел во время сплава по реке Франклин в Тасмании, где мужчина находился вместе с друзьями.

"Турист провалился между скал, когда отошел, чтобы изучить местность. Он поскользнулся и оказался зажатым между камнями в порогах. Примерно через час с его смарт-часов поступил сигнал о помощи, и спасатели получили информацию о его местонахождении", – рассказали в местной полиции.

Мужчина был частично погружен в воду, где он провел порядка 20 часов. Все это время сотрудники службы спасения несколько раз пытались вытащить его, но безуспешно.

Решение об ампутации приняли по настоянию медиков, которые определили у пострадавшего ухудшение состояния здоровья.

"Сейчас состояние пациента описывается как критическое, но из медицинских рекомендаций совершенно ясно, что если бы он остался в том месте, где находился, и застрял в скальной расщелине, то не выжил бы", – отметили в полиции.

Ранее сообщалось о спасении подростка в горах Заилийского Алатау в Алматинской области. Юноша 2008 года рождения поднялся на пик Букреева и не смог спуститься самостоятельно.