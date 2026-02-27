Из каких стран чаще всего приезжают на лечение в Казахстан

Председатель правления Центра развития туризма "Astana Tourism" Артем Квашук на брифинге в РСК Астаны 27 февраля рассказал, для получения каких медицинских услуг приезжают иностранцы в Астану, передает корреспондент Zakon.kz.

Артем Квашук отметил, что за 9 месяцев 2025 года город посетили 1,2 млн человек с ростом на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

"Анализ показывает, что 77% туристов прибывают в Астану на отдых, мероприятия и шопинг. Оставшиеся 23% прибывают в город в рамках деловых и культурных поездок", – сказал он.

Наибольший поток обеспечили, по его словам, Россия, Китай, Турция, Германия и США.

"Город активно развивает событийный туризм. Отдельное направление – медицинский туризм, где поток пациентов за последние годы вырос в четыре раза. Запущены комплексные турпакеты, совмещающие лечение и культурную программу. Основной поток медтуристов у нас, естественно, формируют страны СНГ – это Россия, Узбекистан и Кыргызстан, а также из Турции, Индии и Китая. Что касается популярных процедур, это, конечно же, нейро- и кардиохирургия. Это репродуктивная медицина, в том числе ЭКО, далее офтальмология, пластическая хирургия и пакеты по комплексному профилактическому осмотру", – подчеркнул спикер.

2 декабря 2025 года сообщалось, что в 2024 году Астану посетили 4500 медицинских туристов, что в два раза превышает показатель 2023 года. Средний чек лечения для зарубежных больных составляет от двух до пяти тысяч долларов.