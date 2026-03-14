#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Туризм

Попрошайки начнут получать штрафы и тюремные сроки в Азербайджане

Азербайджан, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 06:36 Фото: pixabay
В Азербайджане за попрошайничество будут применяться санкции, штрафы и тюремные сроки, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в действующем законодательстве попрошайничество классифицируется как "бродяжничество", а будущий законопроект предусматривает внесение в Кодекс об административных правонарушениях новой статьи, передает местное издание Report.

Так, согласно проекту, попрошайничество будет наказываться предупреждением, штрафом в размере от 100 до 200 манатов или, если эти меры будут сочтены недостаточными с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя, административным арестом на срок до 10 дней. Одновременно с этим за вовлечение несовершеннолетнего в попрошайничество будет наложен штраф в размере от 200 до 500 манатов, или с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя, если применение этих мер будет сочтено недостаточным, будет наложен административный арест на срок до 15 дней.

Проект закона уже был представлен на обсуждение на совместном заседании комитетов по правовой политике и государственному строительству и правам человека Милли Меджлиса.

В Узбекистане с 1 марта вступил в силу полный запрет оборота электронных сигарет, а в китайском Тяньцзине появились дорожные знаки, предостерегающие водителей от шуток за рулем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Тюремный срок грозит павлодарцу за смерть щенка
03:57, 15 мая 2023
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: