Попрошайки начнут получать штрафы и тюремные сроки в Азербайджане

В Азербайджане за попрошайничество будут применяться санкции, штрафы и тюремные сроки, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в действующем законодательстве попрошайничество классифицируется как "бродяжничество", а будущий законопроект предусматривает внесение в Кодекс об административных правонарушениях новой статьи, передает местное издание Report.

Так, согласно проекту, попрошайничество будет наказываться предупреждением, штрафом в размере от 100 до 200 манатов или, если эти меры будут сочтены недостаточными с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя, административным арестом на срок до 10 дней. Одновременно с этим за вовлечение несовершеннолетнего в попрошайничество будет наложен штраф в размере от 200 до 500 манатов, или с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя, если применение этих мер будет сочтено недостаточным, будет наложен административный арест на срок до 15 дней.

Проект закона уже был представлен на обсуждение на совместном заседании комитетов по правовой политике и государственному строительству и правам человека Милли Меджлиса.

