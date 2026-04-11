С крупным Ситуационным центром в Узбекистане ознакомился Токаев
Главы государств Казахстана и Узбекистана посетили Ситуационный центр в Бухаре, сообщает Zakon.kz.
Президенты Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев ознакомились с работой нового Ситуационного центра Бухарской области, который в режиме реального времени ведет круглосуточное наблюдение за обстановкой в регионе, включая состояние инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспортных систем, служб безопасности и природных процессов.
Ситуационный центр также будет осуществлять координацию действий экстренных служб при чрезвычайных происшествиях и моделирование развития ситуаций в целях предотвращения рисков.
В субботу, 11 апреля, Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом в Узбекистан. Первым делом он посетил мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди.
Читайте также
