Составлен рейтинг самых вежливых стран

Американская компания Remitly составила список самых вежливых стран мира, сообщает Zakon.kz.

4600 человек из 26 государств просили назвать страны, которые у них ассоциируются с самыми вежливыми людьми. Безоговорочным лидером рейтинга стала Япония. Ее назвали самой дружелюбной страной более трети всех респондентов (35,15%).

"Вежливость заметно проявляется в жизни японцев через поклон, который используется не только как приветствие, но и в качестве знака уважения. Кроме того, японский язык во многом строится на системе почтительных форм и вежливой речи", – отмечают авторы исследования.

Топ-10 самых вежливых стран выглядит следующим образом:

Япония (35,15%);

Канада (13,35%);

Великобритания (6,23%);

Китай (3,07%);

Германия (2,80%);

Филиппины (2,30%);

Швеция (2,26%);

Дания (2,07%);

Финляндия (1,92%);

Южная Африка (1,82%).

При этом самооценка жителей стран отличается от того, как их вежливость оценивают иностранцы. Чаще всего вежливыми называли себя респонденты из Бразилии, Чили, Индии, Швеции, Франции, Мексики, Испании, ЮАР, США и Португалии. Япония в этом рейтинге только на 25-м месте.

Недавно в китайском городе появились дорожные знаки, предостерегающие водителей от шуток за рулем.