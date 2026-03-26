Туризм

Составлен рейтинг самых вежливых стран

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 07:50
Американская компания Remitly составила список самых вежливых стран мира, сообщает Zakon.kz.

4600 человек из 26 государств просили назвать страны, которые у них ассоциируются с самыми вежливыми людьми. Безоговорочным лидером рейтинга стала Япония. Ее назвали самой дружелюбной страной более трети всех респондентов (35,15%).

"Вежливость заметно проявляется в жизни японцев через поклон, который используется не только как приветствие, но и в качестве знака уважения. Кроме того, японский язык во многом строится на системе почтительных форм и вежливой речи", – отмечают авторы исследования.

Топ-10 самых вежливых стран выглядит следующим образом:

  • Япония (35,15%);
  • Канада (13,35%);
  • Великобритания (6,23%);
  • Китай (3,07%);
  • Германия (2,80%);
  • Филиппины (2,30%);
  • Швеция (2,26%);
  • Дания (2,07%);
  • Финляндия (1,92%);
  • Южная Африка (1,82%).

При этом самооценка жителей стран отличается от того, как их вежливость оценивают иностранцы. Чаще всего вежливыми называли себя респонденты из Бразилии, Чили, Индии, Швеции, Франции, Мексики, Испании, ЮАР, США и Португалии. Япония в этом рейтинге только на 25-м месте.

Недавно в китайском городе появились дорожные знаки, предостерегающие водителей от шуток за рулем.

Алия Абди
Алия Абди
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
