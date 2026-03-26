Составлен рейтинг самых вежливых стран
Американская компания Remitly составила список самых вежливых стран мира, сообщает Zakon.kz.
4600 человек из 26 государств просили назвать страны, которые у них ассоциируются с самыми вежливыми людьми. Безоговорочным лидером рейтинга стала Япония. Ее назвали самой дружелюбной страной более трети всех респондентов (35,15%).
"Вежливость заметно проявляется в жизни японцев через поклон, который используется не только как приветствие, но и в качестве знака уважения. Кроме того, японский язык во многом строится на системе почтительных форм и вежливой речи", – отмечают авторы исследования.
Топ-10 самых вежливых стран выглядит следующим образом:
- Япония (35,15%);
- Канада (13,35%);
- Великобритания (6,23%);
- Китай (3,07%);
- Германия (2,80%);
- Филиппины (2,30%);
- Швеция (2,26%);
- Дания (2,07%);
- Финляндия (1,92%);
- Южная Африка (1,82%).
При этом самооценка жителей стран отличается от того, как их вежливость оценивают иностранцы. Чаще всего вежливыми называли себя респонденты из Бразилии, Чили, Индии, Швеции, Франции, Мексики, Испании, ЮАР, США и Португалии. Япония в этом рейтинге только на 25-м месте.
