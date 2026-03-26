Туры в Таиланд подорожают

Правительство Таиланда объявило о приостановке с 26 марта 2026 года государственных дотаций на дизельное топливо и бензин, в связи с чем цены на них выросли в среднем на 15%, сообщает Zakon.kz.

Это в краткосрочной перспективе приведет к подорожанию туристических услуг для путешественников. В этом уверен генеральный представитель российского туроператора в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

"В краткосрочной перспективе повышение цен на наземное обслуживание, куда входят трансфер к месту отдыха и обратно, экскурсионные программы, составит в районе 10-15% от текущего уровня. Естественно, сейчас это не отразится на стоимости уже проданных туров, однако избежать реального повышения цен невозможно, поскольку маржинальность туристических услуг и так не очень высокая", – сказал он ТАСС.

По словам Снеткова, любое повышение цен на одну из составляющих туристического продукта автоматически приведет к увеличению его стоимости.

"На сегодняшний день в Таиланде мы не можем отказаться от наземного транспорта. Для перевозки туристов в основном используется дизельное топливо, это касается и больших автобусов, и минивэнов, и седанов представительского класса. Подорожание топлива мгновенно отразится на стоимости предоставления транспортных услуг, экскурсионного обслуживания и всего прочего, что связано с транспортом", – подчеркнул он.

Таиландский Комитет по управлению Фондом нефтяного топлива принял решение сократить субсидии на бензин и дизель из-за последствий вооруженного конфликта США, Израиля и Ирана. Цена обычного дизельного топлива выросла до 38,94 бата ($1,19), газохол E20 с 20-процентным содержанием этанола подорожал до 36,05 бата ($1,10), обычный бензин – до 49,64 бата ($1,52).

Турция между тем готовится к потере миллиардов долларов доходов в новом туристическом сезоне на фоне конфликта на Ближнем Востоке.