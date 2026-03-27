Доллар слегка подорожал на торгах 27 марта

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 27 марта 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 482,53 тенге (+0,63) тенге.

Курс российского рубля поднялся до 5,92 тенге (+0,05).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,72 тенге (-0,09).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 482,6-484,7 тенге, евро – по 555,2-560,4 тенге, рубли – по 5,83-5,99.

Мировые цены на нефть растут 27 марта.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,71%, до 103,63 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подорожали на 1,67%, до 96,06 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 481,83 тенге, евро – 556,8 тенге, рубля – 5,85 тенге.

