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Общество

Сжиженный газ подорожал в Актобе

газ подорожал в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 21:41 Фото: astanatv.kz
В Актобе подорожал сжиженный газ на 18 тенге, литр топлива теперь стоит 77 тенге. А вот стоимость бензина и дизтоплива пока остается на прежнем уровне. Цена за литр АИ-92 колеблется в районе 200 тенге, литр дизельного топлива стоит около 300 тенге, сообщает Zakon.kz.

На минувшей неделе в Казахстане официально отменили госрегулирование цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. Кроме того, "в свободное плавание" отпустили тарифы в сфере ЖКХ и железнодорожных перевозок. Эти меры призваны уравнять цены на топливо в сравнении с соседними государствами, при этом резкого скачка цен не предвидится. На это надеются и опрошенные Astana TV водители:

– Думаю, что 92-й больше 200 тенге не будет. Хотя в "Казахойле" уже больше 200. 200 тенге – это край, это предел. 95-й в районе 280 тенге если останется, я думаю, это нормально.

– Народу что нужно? Чтобы все было нормально, чтобы хорошо жилось, а главное что? Опять же, финансы.

Отпуск цен позволит решить и проблему дефицита топлива.

Как отмечается, Актюбинская область регулярно сталкивается с нехваткой сжиженного газа. Тем не менее отраслевые эксперты считают, что либерализация цен не сможет полностью искоренить проблему дефицита. К тому же есть риск необоснованного завышения стоимости топлива на отдельных АЗС. Чтобы нововведения прошли для людей безболезненно, необходимо предусмотреть меры господдержки для социально уязвимых слоев населения.

"Повышение это значит, само собой, железнодорожные перевозки. Плюс сжиженный газ. Если отпускают в свободное плавание, уже было так, когда мы по бирже работали, и к чему это привело? К тому, что стали бешеные цены. И население страдает. Если планируют, что дадут дотацию или добавят людям зарплату, то я с этим согласна". Председатель Ассоциации поставщиков сжиженного газа по Актюбинской области Алтынай Муханова

Ранее жители Актобе были шокированы многотысячными счетами за тепло.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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