Туризм

Два миллиона тенге штраф: одна из стран ужесточила правила провоза пауэрбанков в самолетах

16.04.2026
Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии ввело ограничения на использование портативных аккумуляторов на борту самолетов для снижения рисков задымления и возгорания литий-ионных батарей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, запрет начнет действовать с 24 апреля.

По новым правилам, пассажирам будет запрещено использовать пауэрбанки для зарядки устройств во время полета, а также подключать их к бортовой сети. Ограничения распространяются на все типы портативных аккумуляторов, включая дополнительные батареи для фото- и видеотехники.

Также японский регулятор планирует скорректировать нормы провоза таких устройств в ручной клади. В частности, сохраняется лимит в не более двух аккумуляторов на пассажира, но теперь он будет распространяться на устройства емкостью до 160 Вт*ч.

Батареи емкостью до 100 Вт*ч разрешено провозить без количественных ограничений, тогда как более емкие устройства будут учитываться в общей квоте вместе с пауэрбанками.

В случае нарушения требований пассажирам сначала будет вынесено предупреждение, но при повторных или серьезных нарушениях возможны штрафы. По данным The Japan Times, их размер может достигать 1 млн иен (около 2 млн 983 тыс. 898 тенге).



Аксинья Титова
