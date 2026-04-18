Из Казахстана в Батуми запускаются летние авиарейсы

С 6 июня по 29 августа 2026 года казахстанский лоукостер FlyArystan запускает прямые рейсы из Актау в Батуми, также в Батуми запускаются рейсы из Астаны, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы FlyArystan, рейсы запланированы по вторникам и субботам. Расписание сформировано с учетом удобного времени вылета и прилета для пассажиров.

Так вылет рейса FS7729 из Актау стартует в 09:05 с прибытием в Батуми в 09:55. Обратный рейс FS7730 отправляется из Батуми в 10:55 и прибывает в Актау в 13:40.

"Время местное", – уточняется в сообщении.

Также запускаются рейсы из Астаны в Батуми. Полеты по данному направлению будут выполняться со 2 июня два раза в неделю – по вторникам и субботам. Затем произойдет увеличением частоты до трех рейсов в неделю с добавлением рейса по четвергам с 25 июня.

В стандартный тариф включены:

случайное место на борту самолета;

одна единица ручной клади весом до 7 кг.

Ранее в МИД Казахстана не смогли дать однозначный ответ о безопасных странах для отдыха казахстанцев.