#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
469.52
553.75
6.15
Туризм

Из Казахстана в Батуми запускаются летние авиарейсы

Рейсы из Казахстана в Баку, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 04:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С 6 июня по 29 августа 2026 года казахстанский лоукостер FlyArystan запускает прямые рейсы из Актау в Батуми, также в Батуми запускаются рейсы из Астаны, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы FlyArystan, рейсы запланированы по вторникам и субботам. Расписание сформировано с учетом удобного времени вылета и прилета для пассажиров.

Так вылет рейса FS7729 из Актау стартует в 09:05 с прибытием в Батуми в 09:55. Обратный рейс FS7730 отправляется из Батуми в 10:55 и прибывает в Актау в 13:40.

"Время местное", – уточняется в сообщении.

Также запускаются рейсы из Астаны в Батуми. Полеты по данному направлению будут выполняться со 2 июня два раза в неделю – по вторникам и субботам. Затем произойдет увеличением частоты до трех рейсов в неделю с добавлением рейса по четвергам с 25 июня.

В стандартный тариф включены:

  • случайное место на борту самолета;
  • одна единица ручной клади весом до 7 кг.

Ранее в МИД Казахстана не смогли дать однозначный ответ о безопасных странах для отдыха казахстанцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: