Сложно ответить: МИД о безопасных странах для отдыха казахстанцев
Заместитель министра иностранных дел Арман Исетов сообщил, что на фоне поступающей из разных стран информации о происшествиях с туристами дать однозначный ответ о безопасных направлениях сложно, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались, в каких странах сегодня безопасно отдыхать казахстанцам и какие направления считаются рекомендованными для поездок.
"Ну, на этот вопрос, я думаю, сейчас очень сложно ответить, потому что поступает информация из разных стран о том, что проходили какие-то… были ситуации с гражданами и с туристами. Поэтому четко ответить на этот вопрос я вам не могу. Но, я думаю, что на данный момент, например, страны Юго-Восточной Азии, возможно, являются более благоприятными для наших туристов", – сказал Арман Исетов.
По его словам, в настоящее время регион Ближнего Востока находится в зоне конфликта, в связи с чем гражданам не рекомендуется посещать страны данного региона.
