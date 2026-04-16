#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
474.08
558.28
6.26
Туризм

Сложно ответить: МИД о безопасных странах для отдыха казахстанцев

Фото: primeminister.kz
Заместитель министра иностранных дел Арман Исетов сообщил, что на фоне поступающей из разных стран информации о происшествиях с туристами дать однозначный ответ о безопасных направлениях сложно, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, в каких странах сегодня безопасно отдыхать казахстанцам и какие направления считаются рекомендованными для поездок.

"Ну, на этот вопрос, я думаю, сейчас очень сложно ответить, потому что поступает информация из разных стран о том, что проходили какие-то… были ситуации с гражданами и с туристами. Поэтому четко ответить на этот вопрос я вам не могу. Но, я думаю, что на данный момент, например, страны Юго-Восточной Азии, возможно, являются более благоприятными для наших туристов", – сказал Арман Исетов.

По его словам, в настоящее время регион Ближнего Востока находится в зоне конфликта, в связи с чем гражданам не рекомендуется посещать страны данного региона.

Ранее стало известно, сколько дней казахстанцы отдохнут в мае 2026 года.

Екатерина Елисеева
