В Турции сообщили об угрозе закрытия отелей

27 апреля турецкая газета Ekonomim сообщила со ссылкой на источники в туристической индустрии, что отели в Турции могут столкнуться с массовыми закрытиями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, это может произойти из-за проблем с проверками пожарной инспекции.

"Приближается крайний срок – 31 мая – для предоставления отчета о пожарной безопасности объектами размещения. Однако сообщается, что многие отели, особенно в Стамбуле, испытывают трудности с получением назначений до крайнего срока из-за большого количества заявок на проверку", – говорится в материале.

После пожара на горнолыжном курорте Карталкая, где погибли 79 человек, власти Турции серьезно проверяют отели на соблюдение норм пожарной безопасности.

В случае непредоставления подробных отчетов по пожарной безопасности у гостиниц будут отозваны лицензии, и они не смогут продолжать деятельность. Из-за резкого роста числа заявок на проверки пожарных систем некоторые отели рискуют не успеть принять необходимые меры в необходимый срок, и поэтому будут закрыты.

