Туризм

В Турции сообщили об угрозе закрытия отелей

Стамбул, архитектура, здания, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 18:29
27 апреля турецкая газета Ekonomim сообщила со ссылкой на источники в туристической индустрии, что отели в Турции могут столкнуться с массовыми закрытиями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, это может произойти из-за проблем с проверками пожарной инспекции.

"Приближается крайний срок – 31 мая – для предоставления отчета о пожарной безопасности объектами размещения. Однако сообщается, что многие отели, особенно в Стамбуле, испытывают трудности с получением назначений до крайнего срока из-за большого количества заявок на проверку", – говорится в материале.

После пожара на горнолыжном курорте Карталкая, где погибли 79 человек, власти Турции серьезно проверяют отели на соблюдение норм пожарной безопасности.

В случае непредоставления подробных отчетов по пожарной безопасности у гостиниц будут отозваны лицензии, и они не смогут продолжать деятельность. Из-за резкого роста числа заявок на проверки пожарных систем некоторые отели рискуют не успеть принять необходимые меры в необходимый срок, и поэтому будут закрыты.

Ранее смертельно опасными для туристов назвали некоторые регионы Турции.

Аксинья Титова
Читайте также
Две мощные магнитные вспышки на Солнце настигли Землю
18:42, Сегодня
Две мощные магнитные вспышки на Солнце настигли Землю
В Турции массово закрывают отели
07:17, 04 февраля 2025
В Турции массово закрывают отели
Отели Турции пострадали от нашествия клопов
04:44, 29 октября 2024
Отели Турции пострадали от нашествия клопов
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
19:32, Сегодня
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
19:05, Сегодня
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
18:34, Сегодня
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
Синнер рассказал, как принял решение выступить на "Мастерсе" в Мадриде
18:15, Сегодня
Синнер рассказал, как принял решение выступить на "Мастерсе" в Мадриде
