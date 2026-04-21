#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
469.49
552.59
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
469.49
552.59
6.24
Туризм

Смертельно опасными для туристов назвали некоторые регионы Турции

Турция, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 10:48 Фото: pexels
На севере Турции, в районе Понтийских гор, людей ожидает смертельная опасность – конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ), которая перестала быть строчкой в медицинских справочниках, а превратилась в реальную угрозу для туристов, сообщает Zakon.kz.

Возбудитель ККГЛ – вирус, который превращает внутренние органы в решето. Переносчик – иксодовый клещ. Он обитает в подлесках в таких провинциях, как Сивас или Кастамону, на южных курортах этой опасности нет. Вирус вызывает массивные кровотечения, смертность достигает 40%.

"Вспышки ККГЛ в Турции имеют четкую сезонность. Пик активности клещей приходится на период с мая по сентябрь. Туристам важно понимать: обычный репеллент от комаров здесь – как игрушечный пистолет против танка", – объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Медики бьют тревогу. В 2025 году в одном только Сивасе зафиксировали десятки смертей. Жертвой может оказаться как пастух, так и активный турист, выбравший для прогулки дикие тропы. Единственная работающая защита от опасных клещей – физический барьер. Длинные рукава, брюки, заправленные в носки, и светлая ткань, на которой проще заметить черную точку размером с маковое зерно. В Турции многие привыкли к расслабленному стилю: шорты, шлепанцы, майка-алкоголичка. Но в центральной и северной Турции такой гардероб недопустим.

Туристам, планирующим бронирование жилья в сельских районах Турции, советуют забыть об эстетике и выбрать "стиль пасечника". Врачи также советуют проводить самоосмотр каждые два часа. Клещ не впивается мгновенно, он ищет нежную кожу. Поэтому есть какое-то время, чтобы стряхнуть его до рокового контакта.

"Спрос на экомаршруты растет, но люди не готовы к рискам. Мы всегда рекомендуем оформлять расширенную страховку, покрывающую госпитализацию при особо опасных инфекциях", – подчеркнула менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Если маршрут туристов пролегает через Стамбул или Анталью, риски минимальны – в бетонных джунглях и на вылизанных пляжах клещей нет. Но в "настоящей Турции" с каньонами и плато нужно включать режим повышенной бдительности.

Zakon.kz рассказывал, сколько стоит отдых в Турции и как можно сэкономить.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Минздрав обратился к казахстанцам из-за опасного заболевания
13:33, 23 апреля 2025
Минздрав обратился к казахстанцам из-за опасного заболевания
Туристы из России вернулись с Мальдив со смертельно опасной лихорадкой
14:28, 03 ноября 2025
Туристы из России вернулись с Мальдив со смертельно опасной лихорадкой
Мужчина умер от конго-крымской лихорадки в Шымкенте
21:48, 15 июля 2024
Мужчина умер от конго-крымской лихорадки в Шымкенте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Разгром случился в матче Бейбита Жукаева с чемпионом Уимблдона и Australian Open
10:30, Сегодня
Разгром случился в матче Бейбита Жукаева с чемпионом Уимблдона и Australian Open
Звёзды казахстанского дзюдо выступят на Кубке Европы в Грузии
10:14, Сегодня
Звёзды казахстанского дзюдо выступят на Кубке Европы в Грузии
Муж Баян Алагузовой хочет купить казахстанский футбольный клуб
09:57, Сегодня
Муж Баян Алагузовой хочет купить казахстанский футбольный клуб
"Это плохой показатель": популярный ведущий высказал неожиданное мнение о Рыбакиной
09:38, Сегодня
"Это плохой показатель": популярный ведущий высказал неожиданное мнение о Рыбакиной
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: