Смертельно опасными для туристов назвали некоторые регионы Турции

На севере Турции, в районе Понтийских гор, людей ожидает смертельная опасность – конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ), которая перестала быть строчкой в медицинских справочниках, а превратилась в реальную угрозу для туристов, сообщает Zakon.kz.

Возбудитель ККГЛ – вирус, который превращает внутренние органы в решето. Переносчик – иксодовый клещ. Он обитает в подлесках в таких провинциях, как Сивас или Кастамону, на южных курортах этой опасности нет. Вирус вызывает массивные кровотечения, смертность достигает 40%.

"Вспышки ККГЛ в Турции имеют четкую сезонность. Пик активности клещей приходится на период с мая по сентябрь. Туристам важно понимать: обычный репеллент от комаров здесь – как игрушечный пистолет против танка", – объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Медики бьют тревогу. В 2025 году в одном только Сивасе зафиксировали десятки смертей. Жертвой может оказаться как пастух, так и активный турист, выбравший для прогулки дикие тропы. Единственная работающая защита от опасных клещей – физический барьер. Длинные рукава, брюки, заправленные в носки, и светлая ткань, на которой проще заметить черную точку размером с маковое зерно. В Турции многие привыкли к расслабленному стилю: шорты, шлепанцы, майка-алкоголичка. Но в центральной и северной Турции такой гардероб недопустим.

Туристам, планирующим бронирование жилья в сельских районах Турции, советуют забыть об эстетике и выбрать "стиль пасечника". Врачи также советуют проводить самоосмотр каждые два часа. Клещ не впивается мгновенно, он ищет нежную кожу. Поэтому есть какое-то время, чтобы стряхнуть его до рокового контакта.

"Спрос на экомаршруты растет, но люди не готовы к рискам. Мы всегда рекомендуем оформлять расширенную страховку, покрывающую госпитализацию при особо опасных инфекциях", – подчеркнула менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Если маршрут туристов пролегает через Стамбул или Анталью, риски минимальны – в бетонных джунглях и на вылизанных пляжах клещей нет. Но в "настоящей Турции" с каньонами и плато нужно включать режим повышенной бдительности.

Zakon.kz рассказывал, сколько стоит отдых в Турции и как можно сэкономить.