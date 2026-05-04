Путешественников предупредили о самых частых схемах "поборов" на экскурсиях

Одной из основных причин недовольства экскурсией во время заграничных путешествий становятся ситуации, когда за активности, заявленные в программе, на месте приходится доплачивать, сообщает Zakon.kz.

О том, как избежать разочарований, "Газете.Ru" рассказал руководитель отдела развития бизнеса сервиса онлайн-бронирования экскурсий и туров Илья Силивоник.

По его словам, несоответствие маршрута, скрытые доплаты и навязанные остановки – с такими проблемами туристы сталкиваются на экскурсиях чаще всего.

Еще одна распространенная проблема – условия проведения экскурсии: организаторы могут набирать в группу больше участников , чем заявлено, и экономить на комфортном транспорте или питании.

, чем заявлено, и экономить на комфортном транспорте или питании. В популярных туристических направлениях в программу нередко включаются остановки в магазинах и на дегустациях. Там посетителей активно подталкивают к покупкам , с которых гиды получают проценты, а полезной и интересной информации по теме экскурсии дают мало.

, с которых гиды получают проценты, а полезной и интересной информации по теме экскурсии дают мало. При покупке офлайн у частных продавцов – на улице или на пляже – в случае проблем добиться возврата средств довольно сложно, а на жалобы могут вовсе не реагировать.

довольно сложно, а на жалобы могут вовсе не реагировать. Также должно насторожить, если перед экскурсией гид отвечает с большими задержками, избегает конкретных ответов о программе или не готов уточнить детали маршрута.

детали маршрута. Дополнительным поводом усомниться в качестве услуги является резкая смена гида . Если выясняется, что экскурсию проведет другой экскурсовод, а не тот, которого выбирали по отзывам, итоговое впечатление может отличаться.

Многое зависит и от личного восприятия туриста. Иногда описание маршрута выглядит более насыщенным, чем содержание экскурсии в реальности.

Поэтому перед бронированием стоит уточнить, какие именно достопримечательности входят в маршрут, все ли они открыты для посещения и сколько времени планируется провести на ключевых точках.

Ранее эксперт раскрыл, как мошенники обманывают туристов в 2026 году.