Туризм

Путешественников предупредили о самых частых схемах "поборов" на экскурсиях

Туристы, путешествия, экскурсия, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 18:50
Одной из основных причин недовольства экскурсией во время заграничных путешествий становятся ситуации, когда за активности, заявленные в программе, на месте приходится доплачивать, сообщает Zakon.kz.

О том, как избежать разочарований, "Газете.Ru" рассказал руководитель отдела развития бизнеса сервиса онлайн-бронирования экскурсий и туров Илья Силивоник.

По его словам, несоответствие маршрута, скрытые доплаты и навязанные остановки – с такими проблемами туристы сталкиваются на экскурсиях чаще всего.

  • Еще одна распространенная проблема – условия проведения экскурсии: организаторы могут набирать в группу больше участников, чем заявлено, и экономить на комфортном транспорте или питании.
  • В популярных туристических направлениях в программу нередко включаются остановки в магазинах и на дегустациях. Там посетителей активно подталкивают к покупкам, с которых гиды получают проценты, а полезной и интересной информации по теме экскурсии дают мало.
  • При покупке офлайн у частных продавцов – на улице или на пляже – в случае проблем добиться возврата средств довольно сложно, а на жалобы могут вовсе не реагировать.
  • Также должно насторожить, если перед экскурсией гид отвечает с большими задержками, избегает конкретных ответов о программе или не готов уточнить детали маршрута.
  • Дополнительным поводом усомниться в качестве услуги является резкая смена гида. Если выясняется, что экскурсию проведет другой экскурсовод, а не тот, которого выбирали по отзывам, итоговое впечатление может отличаться.

Многое зависит и от личного восприятия туриста. Иногда описание маршрута выглядит более насыщенным, чем содержание экскурсии в реальности.

Поэтому перед бронированием стоит уточнить, какие именно достопримечательности входят в маршрут, все ли они открыты для посещения и сколько времени планируется провести на ключевых точках.

Ранее эксперт раскрыл, как мошенники обманывают туристов в 2026 году.

Аксинья Титова
