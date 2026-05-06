Туризм

В Китае построят самое большое в мире колесо обозрения без спиц

Фото: Yicai Global
Самое большое в мире колесо обозрения без спиц высотой 228 м появится на северо-востоке Шанхая (Китай). Его начнут строить в конце 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, аттракцион назовут "Шанхайская арка". Его возведут в северном районе Баошань рядом с дельтой реки Янцзы, соседствующей с международным круизным терминалом Усункоу.

Колесо обозрения в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 18:43

Фото: Yicai Global

Колесо стилистически свяжут с близлежащими достопримечательностями.

Колесо обозрения в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 18:43

Фото: Yicai Global

Стоимость проекта составит 2 млрд юаней (293 млн долларов).

На сегодняшний день самое большое в мире колесо обозрения без спиц – это "Глаз Бохая" в восточной китайской провинции Шаньдун. Его высота составляет 142,52 м. Кабинки двигаются по внешнему контуру неподвижной кольцеобразной конструкции.

Ранее мы сообщали, что 55-километровое сооружение соединило сразу три города в Китае.

Аксинья Титова
