В Китае построят самое большое в мире колесо обозрения без спиц

Самое большое в мире колесо обозрения без спиц высотой 228 м появится на северо-востоке Шанхая (Китай). Его начнут строить в конце 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, аттракцион назовут "Шанхайская арка". Его возведут в северном районе Баошань рядом с дельтой реки Янцзы, соседствующей с международным круизным терминалом Усункоу.

Фото: Yicai Global

Колесо стилистически свяжут с близлежащими достопримечательностями.

Стоимость проекта составит 2 млрд юаней (293 млн долларов).

На сегодняшний день самое большое в мире колесо обозрения без спиц – это "Глаз Бохая" в восточной китайской провинции Шаньдун. Его высота составляет 142,52 м. Кабинки двигаются по внешнему контуру неподвижной кольцеобразной конструкции.

