Россиянина оставили ночью на колесе обозрения

В Ростове-на-Дону сотрудники парка аттракционов забыли местного жителя на колесе обозрения, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в ночь на 17 мая в парке имени Октябрьской Революции. Мужчина решил покататься на колесе обозрения "Одно небо" поздним вечером. Неожиданно для него аттракцион остановился на большой высоте и отключился. Высота карусели составляет 65 метров. На городском сайте о нем пишут как о третьем самом высоком в России.

Представитель парка в комментарии Telegram-каналу "Подъем" признал, что ситуацию не проследили и его действительно забыли. Оставшись на высоте посетитель начал кричать и открывать форточки кабинки. Охранник, услышав шум, вызвал специалиста для перезапуска системы.

"Они почти на макушке были. Потом вызвали человека, который знает все эти кнопки", – добавили в парке.

После освобождения мужчина активно жалуется на произошедшее.

"Видимо, хочет денег. Неизвестно, чем это кончится", – прокомментировали ситуацию сотрудники.

В парке подчеркнули, что аттракцион работает в штатном режиме, а инцидент расследуется.

В испанской Барселоне придумали, как обезопасить посетителей баров и дискотек в ночное время.