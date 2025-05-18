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Мир

Россиянина оставили ночью на колесе обозрения

В Ростове-на-Дону мужчину оставили в колесе обозрения, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 03:00 Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону сотрудники парка аттракционов забыли местного жителя на колесе обозрения, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в ночь на 17 мая в парке имени Октябрьской Революции. Мужчина решил покататься на колесе обозрения "Одно небо" поздним вечером. Неожиданно для него аттракцион остановился на большой высоте и отключился. Высота карусели составляет 65 метров. На городском сайте о нем пишут как о третьем самом высоком в России.

Представитель парка в комментарии Telegram-каналу "Подъем" признал, что ситуацию не проследили и его действительно забыли. Оставшись на высоте посетитель начал кричать и открывать форточки кабинки. Охранник, услышав шум, вызвал специалиста для перезапуска системы.

"Они почти на макушке были. Потом вызвали человека, который знает все эти кнопки", – добавили в парке.

После освобождения мужчина активно жалуется на произошедшее.

"Видимо, хочет денег. Неизвестно, чем это кончится", – прокомментировали ситуацию сотрудники.

В парке подчеркнули, что аттракцион работает в штатном режиме, а инцидент расследуется.

В испанской Барселоне придумали, как обезопасить посетителей баров и дискотек в ночное время.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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