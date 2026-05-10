Аэропорт Стамбула отменил голосовые объявления

С 10 мая 2026 года аэропорт Сабиха Гёкчен (ISG) в Стамбуле вводит режим минимальных голосовых объявлений, сообщает Zakon.kz.

Оповещения по громкой связи будут использовать только в исключительных случаях, связанных с безопасностью. По информации пресс-службы аэропорта, основная информация о рейсах останется на табло и в цифровых сервисах.

"В нашем аэропорту начинается эра "Тихого терминала"!" – говорится в объявлении воздушной гавани.

Havalimanımızda "Sessiz Terminal" dönemi başlıyor! 🔇✈️



Daha konforlu bir yolculuk için anonsları azaltıyor, dijital takibe geçiyoruz. Uçuşlarınızı FIDS ekranları, mobil uygulamamız ve SAVVy üzerinden takip edebilirsiniz. — Sabiha Gökçen Airport (@SabihaGokcen) May 6, 2026

Таким образом пассажирам придется самостоятельно отслеживать статус вылетов и не полагаться на привычные объявления о посадке и "последнем вызове".

"Изменения наиболее сильно затронут транзитных пассажиров. Основной поток стыковок через Сабиху Гёкчен традиционно приходится на рейсы в Европу, Египет и страны Ближнего Востока. В условиях коротких пересадок повышается риск пропуска посадки при невнимательности или задержках в терминале", – без энтузиазма отреагировали на новость в комментариях к объявлению.

