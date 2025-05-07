Казахстанцам подсказали, как безопасно путешествовать

В Министерстве туризма и спорта (МТС) Казахстана сегодня, 7 мая 2025 года, рассказали, как найти проверенных турагентов и туроператоров, чтобы путешествие было безопасным, сообщает Zakon.kz.

По данным государственного электронного реестра на портале "Е-лицензирование", в Казахстане зарегистрировано 11 914 турагентов и 634 туроператора.

"Для обеспечения безопасности и качества туристских услуг Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК совместно с местными исполнительными органами публикует актуальные списки лицензированных туроператоров, зарегистрированных турагентов, а также гидов, экскурсоводов и инструкторов по туризму на официальных интернет-ресурсах. Гражданам рекомендуется проверять наличие соответствующих документов при выборе туристских компаний. При обращении важно уточнить, есть ли уведомление о турагентской деятельности и действующая лицензия туроператора". Пресс-служба МТС РК

В министерстве подчеркнули, что одним из ключевых инструментов защиты потребителей является туристский код (ТурКод) – уникальный номер, который присваивается каждому туристу через электронный реестр туров.

"ТурКод входит в систему гарантирования возврата средств на случай неисполнения или невозможности выполнения обязательств туроператором. Его получение осуществляется автоматически после оформления тура и подтверждает участие в официальной системе". Пресс-служба МТС РК

Эти меры, как пояснили в ведомстве, направлены на повышение прозрачности в туристской отрасли, защиту интересов потребителей и формирование доверия к казахстанским туристским компаниям.

Ознакомиться с актуальными реестрами туроператоров и турагентов можно по ссылкам:

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