#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
514.5
582.67
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
514.5
582.67
6.35
Туризм

Казахстанцам подсказали, как безопасно путешествовать

Казахстанцам подсказали, как безопасно путешествовать, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 10:05 Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
В Министерстве туризма и спорта (МТС) Казахстана сегодня, 7 мая 2025 года, рассказали, как найти проверенных турагентов и туроператоров, чтобы путешествие было безопасным, сообщает Zakon.kz.

По данным государственного электронного реестра на портале "Е-лицензирование", в Казахстане зарегистрировано 11 914 турагентов и 634 туроператора.

"Для обеспечения безопасности и качества туристских услуг Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК совместно с местными исполнительными органами публикует актуальные списки лицензированных туроператоров, зарегистрированных турагентов, а также гидов, экскурсоводов и инструкторов по туризму на официальных интернет-ресурсах. Гражданам рекомендуется проверять наличие соответствующих документов при выборе туристских компаний. При обращении важно уточнить, есть ли уведомление о турагентской деятельности и действующая лицензия туроператора".Пресс-служба МТС РК

В министерстве подчеркнули, что одним из ключевых инструментов защиты потребителей является туристский код (ТурКод) – уникальный номер, который присваивается каждому туристу через электронный реестр туров.

"ТурКод входит в систему гарантирования возврата средств на случай неисполнения или невозможности выполнения обязательств туроператором. Его получение осуществляется автоматически после оформления тура и подтверждает участие в официальной системе".Пресс-служба МТС РК

Эти меры, как пояснили в ведомстве, направлены на повышение прозрачности в туристской отрасли, защиту интересов потребителей и формирование доверия к казахстанским туристским компаниям.

Ознакомиться с актуальными реестрами туроператоров и турагентов можно по ссылкам:

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 10:05
Откуда приезжали иностранцы, потратившие в Казахстане миллиарды долларов

Ранее мы писали о том, что запрещено провозить в поездах Казахстана. С обновленным списком можете ознакомиться здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Китае прошел необычный фестиваль
Туризм
07:44, Сегодня
В Китае прошел необычный фестиваль
Двухметровая акула напугала туристов на побережье турецкой Антальи
Туризм
06:30, 06 мая 2025
Двухметровая акула напугала туристов на побережье турецкой Антальи
Топ-5 лучших мест для отдыха в Казахстане представили в Минтуризма
Туризм
11:26, 04 мая 2025
Топ-5 лучших мест для отдыха в Казахстане представили в Минтуризма
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: