Парижский небоскреб, меняющий форму, достиг рекордной высоты

Скандально известный небоскреб Tour Triangle в Париже (Франция), спроектированный швейцарским бюро Herzog & de Meuron, достиг максимальной высоты – 180 метров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, 42-этажная башня стала третьим по высоте зданием в пределах Парижа, уступая только Монпарнасу и Эйфелевой башне. Предположительно, она сохранит за собой этот статус надолго: в 2023 году мэр Парижа Анн Идальго вновь ввела запрет на строительство небоскребов в городе.

Высотное строительство вызывает в Париже ожесточенные споры, поэтому проекту пришлось пройти через многочисленные судебные процессы, общественные протесты и согласования. В итоге строительство стартовало лишь в 2022 году.

О достижении проектной высоты представители Herzog & de Meuron сообщили в соцсетях назвав будущий небоскреб "пространством для всех".

Архитекторы назвали проект связующим звеном между Большим Парижем и историческим центром города как для парижан, так и для туристов со всего мира.

Трапециевидный Tour Triangle спроектирован так, чтобы из центра Парижа выглядеть тонкой вертикальной башней, а с востока и запада раскрывать свою треугольную форму во всю ширину.

Такая геометрия, по замыслу архитекторов, не только создает выразительный силуэт, но и улучшает обзор из внутренних помещений; уменьшает площадь тени, падающей на соседние здания.

Внутри разместятся: гостиница, офисные пространства, магазины, рестораны и конференц-центр. Всю южную сторону фасада покроют фотоэлектрические панели для выработки солнечной энергии.

