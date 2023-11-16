745 тысяч тенге потерял житель Акмолинской области при попытке продать уголь

Необычный случай мошенничества расследует полиция Акмолинской области: продавец угля стал жертвой хитрого афериста, сообщает Zakon.kz.

Полиция Акмолинской области расследует уголовное дело о мошенничестве при продаже угля в городе Косшы, сообщили в пресс-службе регионального ДП 16 ноября. Жертвой аферы стал горожанин, который занимается сбытом твердого топлива.

12 ноября в полицию Косшы обратился местный житель, торгующий углем. Он рассказал, что во время перевозки угля познакомился на трассе с другим водителем, который вызвался помочь ему с доставкой товара. Поверив новому знакомому, мужчина пригнал грузовик с углем покупателю.

Но уже на месте, пока продавец угля разгружал фуру, его "помощник" показал фальшивые накладные и убедил покупателя, что грузовик с углем принадлежит ему. Получив за уголь 745 тысяч тенге, он скрылся и перестал выходить на связь со своим "бизнес-партнером".

Полиция вскоре задержала подозреваемого, которым оказался 34-летний житель одного из сел региона. В его отношении начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 190 УК РК.

Ранее крупное мошенничество в соцсетях разоблачили полицейские Жетысуской области.