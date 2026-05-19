Биометрия на внутренних авиарейсах: как будет проходить регистрация

Фото: freepik

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на пресс-конференции в правительстве 19 мая 2026 года рассказал, какие биометрические данные казахстанцев будут проверять в аэропортах, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минтранспорта отметил, что во всем мире используют опечатки пальцев и сетчатку глаз. "Это вот два основных параметра, используемые в авиации. На них и будем делать пилот. Регистрации на рейс будет проводиться не за счет предоставления удостоверения личности, а посредством своих биометрических данных", – добавил он. Ранее Нурлан Сауранбаев рассказал о планах по цифровизации сферы авиации, в рамках которой на внутренних авиарейсах введут биометрию.

