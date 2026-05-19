Возможность повышения цен на авиабилеты прокомментировали в Минтранспорта

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 19 мая 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность повышения цен на авиабилеты, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр заверил, что большого роста цен на внутренние рейсы не будет.

"Большое благо для Казахстана, что мы топливо авиационное сами вырабатываем. И для внутренних перелетов отдаем топливо по фиксированной цене. Поэтому сильного роста цен на билеты точно не будет", – сказал Сауранбаев.

