Где готовят лучшие в мире бургеры

Появился список 14-ти лучших бургеров мира, сообщает Zakon.kz.

Рестораны по всему миру создают собственные версии классического говяжьего бургера, экспериментируя с домашними соусами, необычными булочками и эксклюзивными видами мяса, выводя это блюдо на совершенно новый уровень. Журнал Time Out выяснил, где в настоящее время можно найти самые вкусные, сочные, насыщенные и оригинальные бургеры.

Для этого редакторы издания, отвечающие за гастрономию и напитки в разных странах, рассказали о лучших бургерах, которые им довелось попробовать. Затем они составили рейтинг, основываясь на заведениях с самыми высокими оценками в Google.

Первое место заняла маленькая бургерная в Токио. Она расположена в районе Комадзава-дайгаку. Там делают смэш бургер из японской черной вагю. Тонкие котлеты жарят до хрустящей корочки, сверху бекон, лук, американский чеддер, фирменный розовый соус в духе thousand island и мягкая молочная булка.

Следом идут бургеры из определенных заведений в Кейптауне и Мадриде. Замыкают топ-5 бургеры, чьи заведения находятся в Лондоне и Монреале.

