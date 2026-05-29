Советы

То, что омолаживает одних, может быстро старить других

Супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, консервированные продукты, консервы, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 16:15 Фото: Zakon.kz
Современная наука все чаще приходит к выводу, что продукты нельзя однозначно делить на "полезные" и "вредные". То, что помогает одному человеку сохранять энергию и здоровье, у другого может провоцировать воспаление, набор веса и усталость, сообщает Zakon.kz.

Почему реакция на одни и те же продукты у людей разная

Специалист по здоровому питанию, биохимик Алена Бергер, отмечает, что даже "правильное питание" действует на людей по-разному.

Например: один человек легко переносит молочные продукты, а у другого они вызывают скрытое воспаление, отеки, проблемы с кожей и кишечником.

То же самое касается глютена, сахара, кофеина и даже большого количества белка.

В чем причина различий

У каждого человека свой набор особенностей:

  • Состав кишечной микрофлоры.
  • Скорость углеводного обмена.
  • Активность ферментов, отвечающих за очищение организма.
  • Чувствительность клеток к инсулину.

Из-за этого один и тот же продукт запускает в разных людях совершенно непохожие биохимические реакции.

Особое внимание микробиому кишечника

Современные ученые рассматривают кишечную микрофлору как отдельную биохимическую систему организма. Она влияет не только на пищеварение, но и на иммунитет, воспалительные процессы, состояние сосудов и даже скорость старения мозга.

Исследования в области долголетия подтверждают: состояние микробиома напрямую связано с механизмами старения. Именно поэтому один и тот же продукт может по-разному воздействовать на людей. То, что для одного становится источником полезных антиоксидантов, у другого способно вызвать обратную реакцию.

Яркий пример – красное вино. У одних оно положительно влияет на сосуды благодаря полифенолам, а у других провоцирует воспаление, выброс гистамина и ухудшение сна.

Роль возраста

Организм в 20 лет и в 45 лет – это две разные биохимические системы. С возрастом меняется работа митохондрий (энергетических станций клеток), устойчивость клеток к окислительному стрессу, чувствительность к инсулину, состав микробиома. Из-за этого еда, которая раньше не доставляла проблем, со временем может начать ускорять старение.

Как избыток питательных веществ влияет на старение

Как отмечено в публикации издания "АиФ", даже полезные вещества в больших количествах могут навредить:

  • Избыток сахара усиливает процессы гликации, которые повреждают коллаген и сосуды.
  • Постоянный перебор с белком может слишком сильно активировать сигналы роста клеток – это связано с ускорением возрастных изменений.
  • Для здоровья клеток важен метаболический баланс и умеренность в питании.

Универсальной диеты не существует

Также врачи уже пришли к четкому выводу: нет одного рациона, который подходит всем.

Одно и то же питание может помогать одному человеку сохранять молодость, а другому приближать хронические болезни.

Поэтому медицина XXI века все больше склоняется к персонализированному подходу. Учитываются не только калории и состав продуктов, но и индивидуальная биохимия каждого человека.

На что стоит обращать внимание

Сегодня вопрос не в том, какие продукты полезны для всех, гораздо важнее понять, какие продукты подходят именно вам с учетом вашего возраста, микробиома и особенностей обмена веществ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Немного ранее нутрициолог Анна Педорич рассказала, по каким признакам можно заподозрить опасный дефицит железа.

Анастасия Московчук
