То, что омолаживает одних, может быстро старить других
Почему реакция на одни и те же продукты у людей разная
Специалист по здоровому питанию, биохимик Алена Бергер, отмечает, что даже "правильное питание" действует на людей по-разному.
Например: один человек легко переносит молочные продукты, а у другого они вызывают скрытое воспаление, отеки, проблемы с кожей и кишечником.
То же самое касается глютена, сахара, кофеина и даже большого количества белка.
В чем причина различий
У каждого человека свой набор особенностей:
- Состав кишечной микрофлоры.
- Скорость углеводного обмена.
- Активность ферментов, отвечающих за очищение организма.
- Чувствительность клеток к инсулину.
Из-за этого один и тот же продукт запускает в разных людях совершенно непохожие биохимические реакции.
Особое внимание микробиому кишечника
Современные ученые рассматривают кишечную микрофлору как отдельную биохимическую систему организма. Она влияет не только на пищеварение, но и на иммунитет, воспалительные процессы, состояние сосудов и даже скорость старения мозга.
Исследования в области долголетия подтверждают: состояние микробиома напрямую связано с механизмами старения. Именно поэтому один и тот же продукт может по-разному воздействовать на людей. То, что для одного становится источником полезных антиоксидантов, у другого способно вызвать обратную реакцию.
Яркий пример – красное вино. У одних оно положительно влияет на сосуды благодаря полифенолам, а у других провоцирует воспаление, выброс гистамина и ухудшение сна.
Роль возраста
Организм в 20 лет и в 45 лет – это две разные биохимические системы. С возрастом меняется работа митохондрий (энергетических станций клеток), устойчивость клеток к окислительному стрессу, чувствительность к инсулину, состав микробиома. Из-за этого еда, которая раньше не доставляла проблем, со временем может начать ускорять старение.
Как избыток питательных веществ влияет на старение
Как отмечено в публикации издания "АиФ", даже полезные вещества в больших количествах могут навредить:
- Избыток сахара усиливает процессы гликации, которые повреждают коллаген и сосуды.
- Постоянный перебор с белком может слишком сильно активировать сигналы роста клеток – это связано с ускорением возрастных изменений.
- Для здоровья клеток важен метаболический баланс и умеренность в питании.
Универсальной диеты не существует
Также врачи уже пришли к четкому выводу: нет одного рациона, который подходит всем.
Одно и то же питание может помогать одному человеку сохранять молодость, а другому приближать хронические болезни.
Поэтому медицина XXI века все больше склоняется к персонализированному подходу. Учитываются не только калории и состав продуктов, но и индивидуальная биохимия каждого человека.
На что стоит обращать внимание
Сегодня вопрос не в том, какие продукты полезны для всех, гораздо важнее понять, какие продукты подходят именно вам с учетом вашего возраста, микробиома и особенностей обмена веществ.
