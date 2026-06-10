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Туризм

Алтай без границ: аким ВКО выступил с инициативами по развитию туризма и логистики

Алтай без границ, туризм и логистика, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 17:04 Фото: акимат ВКО
На Международной конференции субрегионального сотрудничества "Наш общий дом – Алтай" в китайском городе Алтай аким ВКО представил видение развития региона как одного из ключевых центров международного сотрудничества, туризма, промышленности и логистики в Большом Алтае.

В своем выступлении Нурымбет Сактаганов отметил, что Алтай сегодня становится территорией новых возможностей, где уникальное природное и культурное наследие сочетается с масштабными инвестиционными проектами, развитием инфраструктуры и укреплением международного партнерства.

"Сегодня Алтай становится не только территорией добрососедства, но и важной площадкой для развития международной кооперации, взаимовыгодного партнерства и продвижения совместных инициатив", – подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

Особое внимание аким ВКО уделил развитию транспортно-логистического потенциала региона. По его словам, Восточный Казахстан намерен стать ключевым транспортным узлом между Китаем, Россией и Монголией.

Алтай без границ, туризм и логистика, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 17:04

Фото: акимат ВКО

За последние годы в регионе реализован ряд крупных инфраструктурных проектов. В 2024 году по поручению президента Казахстана был построен крупнейший в стране и Центральной Азии мост через Бухтарминское водохранилище. За три года ремонтом и реконструкцией охвачено около 1,5 тысячи километров автомобильных дорог, ведется строительство новых аэропортов в Катон-Карагайском и Зайсанском районах.

Благодаря развитию транспортной инфраструктуры время прохождения грузов через регион уже сократилось почти на сутки. Продолжается реконструкция пограничного перехода "Майкапчагай" на казахстанско-китайской границе, планируется модернизация пограничного поста "Уба" на границе с Россией и ремонт моста через реку Ульба в Шемонаихинском районе.

Одним из важных направлений развития глава региона назвал расширение международного авиасообщения.

"Мы рассчитываем на поддержку в открытии прямого авиарейса Усть-Каменогорск – Урумчи – Усть-Каменогорск. Реализация данного проекта будет способствовать расширению делового сотрудничества, туристических обменов и созданию новых возможностей для развития двусторонних связей", – отметил аким области.
Алтай без границ, туризм и логистика, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 17:04

Фото: акимат ВКО

Центральной инициативой выступления стало предложение по созданию нового международного туристического коридора "Канас – Маркаколь".

Нурымбет Сактаганов выразил надежду на поддержку китайской стороны в открытии нового туристического перехода в районе озера Маркаколь. По его словам, реализация проекта позволит объединить уникальные природные территории двух государств и создать новый центр международного экологического туризма.

Алтай без границ, туризм и логистика, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 17:04

Фото: акимат ВКО

Туристы из Китая смогут посещать Маркакольский и Катон-Карагайский районы, знакомиться с природой и культурой Казахстана, а казахстанские путешественники получат возможность посещать туристические объекты в районе озера Канас. Кроме того, новый маршрут станет частью перспективного туристического кольца, объединяющего регионы Казахстана, Китая, России и Монголии.

По словам акима области, Восточный Казахстан уже сегодня готов принимать до одного миллиона туристов ежегодно. Помимо Маркаколя и Катон-Карагая, значительным туристическим потенциалом обладают Риддер и побережье Бухтарминского водохранилища.

Алтай без границ, туризм и логистика, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 17:04

Фото: акимат ВКО

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Айсулу Омарова
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