Из Алматы в Каппадокию и обратно: автопробег, о котором написали по всему миру

Доехать на автомобиле из Алматы (Казахстан) до Каппадокии (Турция) и обратно – идея, которая кажется авантюрой. Почти 14 тыс. км, четыре страны, длинные перегоны, перевалы Кавказа, побережье Средиземного моря и почти месяц в дороге.

Именно такой маршрут выбрали участники экспедиции "Тур с Jetour" на пяти Jetour T2

Для них это путешествие стало исполнением давней мечты. Для автомобилей – проверкой в условиях, максимально приближенных к тем, с которыми могут столкнуться владельцы во время настоящих дальних поездок.

"Автомобиль уже два года со мной, и за это время он ни разу меня не подвел. Поэтому в такое большое путешествие я отправлялся с полной уверенностью в машине", – говорит автоблогер Руслан Муканов.

Фото: Allur

Казахстан: путешествие начинается дома

Несмотря на яркие впечатления от Грузии и Турции, участники экспедиции признаются, что после этой поездки по-новому взглянули и на Казахстан. Особенно запомнились встречи, которые организовали участники Jetour Club Astana и Jetour Club Kostanay. По словам путешественников, прием оказался настолько теплым и масштабным, что эти моменты запомнились не меньше, чем самые красивые природные локации маршрута.

"Этот автомобиль познакомил меня с людьми, которые разделяют мои интересы и любовь к путешествиям", – делится впечатлениями еще один участник экспедиции, основатель клуба владельцев Jetour T2 Константин Полихраниди.

Грузия: не только горы, но и люди

Пожалуй, одним из сильных впечатлений для всей экспедиции стала Грузия. После пересечения Верхнего Ларса привычные степные пейзажи сменяются горными серпантинами, а за каждым поворотом открываются новые виды.

Именно здесь путешественники впервые почувствовали, что добрались до совершенно другого мира. Особенно запомнился Казбек. Его заснеженная вершина стала одним из тех моментов, ради которых и затевают большие автомобильные путешествия.

"Конечно, хотелось бы провести больше времени в Грузии и Турции. Несмотря на то, что мы увидели очень многое, осталось немало мест, ради которых обязательно стоит вернуться", – говорит участник экспедиции Нурсултан Мамытов.

Фото: Allur

На протяжении всего маршрута экспедицию сопровождало внимание со стороны местных жителей и других автомобилистов. И именно такие моменты – случайные знакомства, поддержка незнакомых людей и атмосфера гостеприимства – остаются в памяти не меньше, чем знаменитые природные достопримечательности.

Турция: место, где трудно подобрать слова

После суровых кавказских перевалов Турция встретила участников экспедиции совсем другим настроением. Маршрут пролегал по живописной дороге вдоль Средиземного моря, которая более чем на 200 км практически не отходит от побережья.

Но главным пунктом путешествия стала Каппадокия — место, ради которого многие готовы преодолеть тысячи километров.

"Это место вообще не похоже ни на одно из тех, что мы увидели. Город словно высечен в скалах, а когда на рассвете в небо одновременно поднимаются десятки воздушных шаров, словами это просто невозможно описать", – в один голос говорят участники экспедиции.

Впрочем, впереди участников ждал еще один важный итог этой поездки – понимание того, насколько автомобиль готов к длительным путешествиям.

14 тысяч километров как главный тест

Маршрут через четыре страны оказался испытанием совсем другого масштаба. После нескольких тысяч километров "в седле" очень высокую оценку получила посадка, которая позволяет без сильной усталости проводить за рулем целый день, адаптивный круиз-контроль, снимающий часть нагрузки на длинных трассах, и множество, казалось бы, незаметных мелочей.

К примеру, складной столик на двери багажника превращался в место для завтраков и быстрых перекусов, многочисленные USB-разъемы обеспечивали зарядкой всю технику экипажей, а розетка в багажнике практически без остановки питала автомобильные холодильники.

"За всю экспедицию автомобиль ни разу не подвел. После долгих перегонов не уставали ни спина, ни тело. Благодаря этому за рулем не приходилось думать об усталости, а можно было просто наслаждаться поездкой", – вспоминает Нурсултан Мамытов.

Фото: Allur

Перед стартом экспедиции все четыре Jetour T2 прошли плановое техническое обслуживание у официального дилера в Казахстане. На обратном пути машины заехали на сервис уже в Грузии, а после возвращения домой вновь отправились на регламентное обслуживание.

И, как показала практика, за все время экспедиции не произошло ни одной серьезной технической неисправности – автомобили не столкнулись с перегревом двигателей, ошибками электроники, повышенным расходом масла и непреодолимыми участками. Единственный внеплановый ремонт потребовался одному из участников, однако причиной стала не заводская конструкция автомобиля, а установленная ранее тюнинговая подвеска. Передний правый амортизатор быстро заменили, после чего экспедиция продолжилась без каких-либо ограничений.

"Машиной я был доволен и до этой поездки, но после экспедиции полюбил ее еще больше и только укрепил в себе уверенность в том, что это автомобиль, на котором действительно хочется путешествовать", – говорит Константин Полихраниди.

Фото: Allur

Экспедиция стала для ее участников не финалом, а началом новых маршрутов. Почти 14 тыс. км по дорогам четырех стран подтвердили надежность автомобилей, однако главным итогом путешествия стали не цифры на одометре. Эта поездка подарила им новых друзей, укрепила чувство сообщества и еще раз доказала, что самые яркие впечатления в автопутешествиях рождаются не только благодаря красивым дорогам и новым странам, но и людям, которых встречаешь по пути.