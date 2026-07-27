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Туризм

Кыргызстан обязал авиакомпании делать объявления в самолетах на кыргызском языке

Авиарейсы в Кыргызстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 04:00 Фото: пресс-служба ОАО Аэропорты Кыргызстана
В Кыргызстане обязали все авиакомпании, выполняющие рейсы в страну, из нее и по ее территории, информировать пассажиров на борту на кыргызском языке, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в официальном Telegram-канале ОАО "Аэропорты Кыргызстана" 27 июля, требование распространяется в том числе на иностранных перевозчиков, которые выполняют международные рейсы в республику. До этого информацию на борту преимущественно сообщали на английском, русском и языке страны вылета.

"Данная мера реализуется в рамках государственной языковой политики Кыргызской Республики и направлена на укрепление статуса государственного языка, обеспечение равного доступа пассажиров к жизненно важной информации и дальнейшее повышение стандартов обслуживания в сфере гражданской авиации", – говорится в сообщении.

Отныне на государственном языке Кыргызской Республики в обязательном порядке должны озвучиваться:

  • основные объявления для пассажиров, включая инструкции по аварийно-спасательным процедурам;
  • правила безопасности полета;
  • информация о взлете и посадке;
  • другие сообщения, необходимые во время выполнения рейса.
"Информация на государственном языке должна быть полной, достоверной и равнозначной по содержанию информации, предоставляемой пассажирам на других языках", – предупредили руководителей соответствующих авиакомпаний.

Руководителям всех авиаперевозчиков поручено обеспечить исполнение установленного требования, подготовить официальные тексты объявлений на государственном языке Кыргызской Республики и организовать их использование на всех рейсах, подпадающих под действие новых правил.

Ранее стало известно, что Великобритания полностью отказалась от использования физических виз, перейдя на электронную систему учета, а в международном аэропорту Каира визовые наклейки по прибытии начнут менять на QR-коды.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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