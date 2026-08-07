Дворцы и другие исторические здания по всему миру собрали в одной интерактивной карте
Фото: thecastlemap
Появилась интерактивная карта Castlemap с замками, крепостями и дворцами по всему миру, сообщает Zakon.kz.
На ней собрано 6903 объекта в 141 стране. У каждого есть фотографии, краткая история и даже век основания.
Также на данном сайте представлен рейтинг самых известных объектов. Он учитывает, на скольких языках есть статьи об объекте и сколько просмотров они набирают. К примеру, первые три места занимают:
- Версальский дворец;
- Афинский акрополь;
- Запретный город.
Широко представлены известные объекты России. Открывает рейтинг российских исторических зданий – Кремль.
Казахстан в данном рейтинге пока отсутствует.
Недавно в Токио на знаменитом перекрестке Сибуя запустили необычную услугу для туристов.
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