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#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
467.48
539.52
5.73
Туризм

Дворцы и другие исторические здания по всему миру собрали в одной интерактивной карте

Интерактивная карта лучших мировых объектов, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 08:46 Фото: thecastlemap
Появилась интерактивная карта Castlemap с замками, крепостями и дворцами по всему миру, сообщает Zakon.kz.

На ней собрано 6903 объекта в 141 стране. У каждого есть фотографии, краткая история и даже век основания.

Исторические здания мира, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 08:46

Фото: thecastlemap

Также на данном сайте представлен рейтинг самых известных объектов. Он учитывает, на скольких языках есть статьи об объекте и сколько просмотров они набирают. К примеру, первые три места занимают:

  • Версальский дворец;
  • Афинский акрополь;
  • Запретный город.

Широко представлены известные объекты России. Открывает рейтинг российских исторических зданий – Кремль.

Рейтинг известных мировых объектов, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 08:46

Фото: thecastlemap

Казахстан в данном рейтинге пока отсутствует.

Недавно в Токио на знаменитом перекрестке Сибуя запустили необычную услугу для туристов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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