Дворцы и другие исторические здания по всему миру собрали в одной интерактивной карте

Появилась интерактивная карта Castlemap с замками, крепостями и дворцами по всему миру, сообщает Zakon.kz.

На ней собрано 6903 объекта в 141 стране. У каждого есть фотографии, краткая история и даже век основания.

Фото: thecastlemap

Также на данном сайте представлен рейтинг самых известных объектов. Он учитывает, на скольких языках есть статьи об объекте и сколько просмотров они набирают. К примеру, первые три места занимают:

Версальский дворец;

Афинский акрополь;

Запретный город.

Широко представлены известные объекты России. Открывает рейтинг российских исторических зданий – Кремль.

Фото: thecastlemap

Казахстан в данном рейтинге пока отсутствует.

Недавно в Токио на знаменитом перекрестке Сибуя запустили необычную услугу для туристов.