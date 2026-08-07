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Туризм

Альпинисты, рискуя жизнями, не смогли найти тело Наговицыной на пике Победы

Погибшая на пике Победы в Кыргызстане Наговицына, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 03:56 Фото: социальные сети
Тело погибшей в прошлом году на пике Победы в Кыргызстане Наговицыной не получилось найти в 2026 году, так как сезон восхождений закрыли из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал РИА Новости начальник базового лагеря "Южный Иныльчек", расположенного у подножия пика, Дмитрий Греков, сейчас даже в базовом лагере высота снежного покрова составляет уже полметра.

Греков добавил, что три группы альпинистов пытались подняться на вершину, но ни одна из них не приблизила их к месту гибели Наговицыной, которое находится на высоте более 7 тыс. метров.

"Дальше всех продвинулась лишь одна группа – всего на 6 500 м", – пояснил альпинист.

Наговицына в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в Кыргызстане в начале августа прошлого года.

Она сломала ногу 12 августа, из-за чего осталась в палатке на высоте 7200 метров. На следующий день к ней поднялись альпинисты ее группы, предприняли попытку ей помочь, но спуститься с ней вниз не получилось.

После этого было предпринято несколько попыток помочь альпинистке, но все они закончились неудачно. Основным фактором неудачной спасательной операции стала погода.

Ранее мы писали о том, как планировалась эвакуация тела Наговицыной. Также стало известно, что после смертельной трагедии с Наговицыной пик Победы вообще закрывают для свободного восхождения.

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Аксинья Титова
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