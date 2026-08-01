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Готовы рискнуть: альпинист заявил о скорой эвакуации тела Наговицыной с пика Победы

Российская альпинистка Наталья Наговицына, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 02:58 Фото: Instagram/natalina_1022
Спасательная операция по эвакуации тела российской альпинистки Натальи Наговицыной с Тянь-Шаня на высоте около 7,2 тысячи метров может быть проведена в июле-августе этого года, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Газета.СПб, по словам альпиниста и инструктора Тимофея Арсеньева, для этого нужна команда из восьми человек и вертолет с безопасной площадкой для посадки.

При этом эвакуация тела Наговицыной возможна только в строго ограниченный период времени, так как женщина погибла на пике Победы, который является самой высокой точкой Тянь-Шаня.

Основные проблемы создают разреженный воздух и суровый климат. Операция возможна исключительно в сезон восхождений, который длится с середины июля до середины августа. В этот период на горе присутствует достаточное количество квалифицированных инструкторов и гидов.

Инструктор Андрей Борисов добавил, что пик Победы представляет собой очень тяжелую гору. В отличие от непальских маршрутов, здесь отсутствуют пробитые тропы и перила.

Представители МЧС Кыргызстана до этого предупреждали, что риски для участников возможной эвакуации остаются очень высокими.

Ранее мы писали о том, что погибшие на знаменитой горе альпинисты могли погубить на вершине домашнюю кошку.

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Аксинья Титова
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