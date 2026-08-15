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Туризм

Стали известны два способа вывоза тела альпинистки Наговицыной с пика Победы

Наталья Наговицына, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 02:55 Фото: Instagram/natalina_1022
Старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников раскрыл, что существует лишь два способа эвакуировать тело альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, по словам Овчинникова, это возможно с помощью технических средств и без них. Спуск тела специальной спасательной командой возможен при условии, если этим будут заниматься родственники или инициативная группа.

"Требуется как минимум восемь хорошо подготовленных крепких мужчин, которые должны в хорошую погоду подняться, упаковать ее (тело Наговицыной) и по очень непростому рельефу спустить ее вниз на руках. Это будет экстра сложная и уникальная операция по эвакуации тела", – сказал альпинист.

Также эвакуировать тело Наговицыной можно с помощью тяжелого беспилотника, который способен летать на высоте до 7 тысяч метров и поднимать до 100 килограммов.

Координатор добавил, что такие БПЛА есть у Китая, поэтому кыргызстанским властям нужно договориться с КНР.

"Тогда шансы довольно хорошие. Главное, чтобы кто-то поднялся, смог извлечь тело из снега и льда, подцепить к беспилотнику и спустить вниз", – отметил он.

Овчинников добавил, что такая операция при помощи вертолета маловероятна и очередная операция по спуску тела будет возможна не раньше лета 2027 года.

Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы – самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее несколько раз пытались спасти другие альпинисты, но из-за плохой погоды не смогли этого сделать, один из них даже погиб.

Ранее выяснилось, что на самом деле убило Наговицыну на пике Победы.

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Аксинья Титова
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