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Туризм

Выяснилось, что на самом деле убило Наговицыну на пике Победы

Наталья Наговицына, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 07:45 Фото: Instagram/natalina_1022
По словам председателя комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александра Яковенко, группа альпинистов, в составе которой была россиянка Наталья Наговицына, изначально была обречена на гибель, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, эксперт считает, что при восхождении на пик Победы они недооценили опасность маршрута.

Наговицына отправилась на пик Победы – самую высокую точку Тянь-Шаня – в составе интернациональной группы (с еще пятью людьми) в августе 2025 года.

На последнем этапе пути к вершине она шла в "двойке" с россиянином. Альпинистка получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы на высоте около 7,2 тысячи метров над уровнем моря.

Ее несколько раз пытались спасти другие альпинисты, но из-за плохой погоды не смогли этого сделать. Один из них даже погиб.

"Человек (Наталья Наговицына) пошел туда не в нужной команде, не в нужном состоянии маршрута и не в нужной собственной кондиции. Их было шесть человек, осталось двое, и то это случайность. А если бы туда не дошли ребята... Все шесть человек ушли просто в одну сторону, чтобы там погибнуть, исчезнуть. Были нарушены все нормы", – считает мастер спорта по альпинизму Яковенко.

Он добавил, что в прошлом сезоне, помимо Наговицыной, еще три человека погибли во время восхождения на пик Победы.

"То, что случилось с Наташей, – это трагедия, в первую очередь для близких. И, конечно, не только: вся страна на это реагировала. Люди не понимают, что они смертны. Идя на пик Победы, нужно осознавать, что можешь погибнуть. Улучшить свои позиции можно за счет тренированности, везения с погодой, благодаря хорошей команде", – сказал он.

Ранее мы писали о том, что альпинисты, рискуя жизнями, не смогли найти тело Наговицыной на пике Победы.

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Аксинья Титова
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