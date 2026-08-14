Выяснилось, что на самом деле убило Наговицыну на пике Победы
Как пишет РИА Новости, эксперт считает, что при восхождении на пик Победы они недооценили опасность маршрута.
Наговицына отправилась на пик Победы – самую высокую точку Тянь-Шаня – в составе интернациональной группы (с еще пятью людьми) в августе 2025 года.
На последнем этапе пути к вершине она шла в "двойке" с россиянином. Альпинистка получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы на высоте около 7,2 тысячи метров над уровнем моря.
Ее несколько раз пытались спасти другие альпинисты, но из-за плохой погоды не смогли этого сделать. Один из них даже погиб.
"Человек (Наталья Наговицына) пошел туда не в нужной команде, не в нужном состоянии маршрута и не в нужной собственной кондиции. Их было шесть человек, осталось двое, и то это случайность. А если бы туда не дошли ребята... Все шесть человек ушли просто в одну сторону, чтобы там погибнуть, исчезнуть. Были нарушены все нормы", – считает мастер спорта по альпинизму Яковенко.
Он добавил, что в прошлом сезоне, помимо Наговицыной, еще три человека погибли во время восхождения на пик Победы.
"То, что случилось с Наташей, – это трагедия, в первую очередь для близких. И, конечно, не только: вся страна на это реагировала. Люди не понимают, что они смертны. Идя на пик Победы, нужно осознавать, что можешь погибнуть. Улучшить свои позиции можно за счет тренированности, везения с погодой, благодаря хорошей команде", – сказал он.
Ранее мы писали о том, что альпинисты, рискуя жизнями, не смогли найти тело Наговицыной на пике Победы.