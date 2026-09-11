Лавина заживо похоронила 15 альпинистов на популярном маршруте
Фото: magnific
Спасатели нашли тело еще одного альпиниста, попавшего под лавину в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Теперь общее число погибших составляет 15 человек, сообщает Zakon.kz.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.
Информации о еще двух альпинистах по-прежнему нет. Найденное 10 сентября тело эвакуировали на вертолете в Нальчик и передали правоохранителям.
Поисково-спасательные работы шли до 21:00 по казахстанскому времени. Их остановили из-за ухудшения погодных условий и угрозы схода снежно-ледовой массы. Спасатели продолжат искать пропавших 11 сентября альпинистов.
Группа альпинистов попала под лавину со склона горы Мижирги 6 сентября. Всего, по данным МЧС, в ней числились 33 человека. Десять выбрались самостоятельно, еще шесть получили травмы и попали в больницы.
Ранее стало известно, что лавина, накрывшая группу альпинистов, сошла из-за камнепада.
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