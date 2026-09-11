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Туризм

Лавина заживо похоронила 15 альпинистов на популярном маршруте

Горы, снег, поход, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 08:56 Фото: magnific
Спасатели нашли тело еще одного альпиниста, попавшего под лавину в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Теперь общее число погибших составляет 15 человек, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Информации о еще двух альпинистах по-прежнему нет. Найденное 10 сентября тело эвакуировали на вертолете в Нальчик и передали правоохранителям.

Поисково-спасательные работы шли до 21:00 по казахстанскому времени. Их остановили из-за ухудшения погодных условий и угрозы схода снежно-ледовой массы. Спасатели продолжат искать пропавших 11 сентября альпинистов.

Группа альпинистов попала под лавину со склона горы Мижирги 6 сентября. Всего, по данным МЧС, в ней числились 33 человека. Десять выбрались самостоятельно, еще шесть получили травмы и попали в больницы.

Ранее стало известно, что лавина, накрывшая группу альпинистов, сошла из-за камнепада.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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