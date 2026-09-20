Шестой за неделю пассажир пожаловался на кражу на борту рейса в ОАЭ

Шестой за неделю случай похищения крупных сумм у путешественников зафиксировали на борту воздушного судна, следовавшего в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на Telegram-канал Baza , мужчина по имени Егор летел ночью из Москвы в Дубай рейсом российской авиакомпании. В его сумке было 9 700 долларов, укомплектованных 100-долларовыми банкнотами, а также около 190 долларов.

Кражу пострадавший обнаружил уже после посадки при посещении обменного пункта.

В пачке осталось всего 467 долларов и 700 дирхамов. Преступники аккуратно забрали почти все крупные купюры, оставив лишь четыре банкноты по 100 долларов и подкинув взамен 67 однодолларовых.

Россиянин уверен, что незаметная подмена наличных была именно в салоне лайнера во время полета. В остальное время сумка была под его постоянным контролем.

Теперь потерпевший намерен обратиться с заявлением в компетентные органы.

До этого аналогичный случай произошел с пассажиром из Казани. Из его рюкзака исчезли наличные деньги и картхолдер. Ущерб – свыше 10 000 долларов.

Днем ранее подобным маршрутом из столицы в Дубай летел гражданин Сирии. Он не досчитался после рейса 1 100 долларов.

Также сообщается, что супружеская пара на рейсе из Сочи в Абу-Даби после приземления заметила подмену 13 купюр на однодолларовые банкноты. В результате от 1 400 долларов у них осталось только 113 долларов.

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