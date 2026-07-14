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Общество

Хорошие новости для казахстанцев: рейсы в Дубай возобновят с 15 июля

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты, аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 10:45 Фото: Zakon.kz
Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana восстанавливает авиасообщение с известным городом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – Дубаем, сообщает Zakon.kz.

Это известие разместила пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале:

"Air Astana планирует возобновить регулярные рейсы Алматы – Дубай – Алматы и Астана – Дубай – Астана с 15 июля 2026 года".

Также отмечено, что перевозчик мониторит геополитическую обстановку на Ближнем Востоке. В случае ее изменения расписание рейсов будет скорректировано, о чем пассажиров уведомят незамедлительно.

Перелеты в ОАЭ из Астаны и Алматы, запланированные на 13 и 14 июля, были отменены. Тогда сообщалось, что пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билетов по месту покупки или бесплатно перебронировать перелет с рейсов, запланированных на период с 12 по 18 июля, на любую дату до 31 июля включительно.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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