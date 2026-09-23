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Туризм

Использовать национальную кухню для развития туризма предлагает депутат

бешбармак, еда, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 13:58 Фото: пресс-служба акимата Астаны
Депутат Курултая Ажар Каджибекова 23 сентября 2026 года в своем депутатском запросе озвучила ряд предложений для развития сферы туризма, передает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Каджибекова считает, что для полной реализации туристического потенциала необходимо изменить подход: не ограничиваться развитием отдельных туристических объектов, а создавать полноценные туристические маршруты.

"В прошлом году в Казахстане было совершено более 11,7 млн туристических поездок, из них свыше 10,2 млн – внутри страны. При этом 33,2% внутренних туристов использовали личный автомобиль, а расходы туристов превысили 1,1 трлн тенге. Это свидетельствует о сформировавшемся спросе на автотуризм. Например, только в первом квартале 2026 года город Риддер Восточно-Казахстанской области посетили около 11 тыс. туристов, из них 11% – иностранные гости. Безусловно, состояние внутренних дорог напрямую влияет на развитие туристической отрасли. Поэтому необходимо рассмотреть ряд внутренних автодорог республики в качестве полноценных международных туристических коридоров, в частности, направления в ВКО: Усть-Каменогорск – Тарханка – Топиха – Черемшанка – Риддер – граница Российской Федерации, а также в области Улытау: Астана – Баршын – Жайрем – Улытау – Жезказган – Созак – Туркестан", – сказала депутат.

По ее словам, развитие этих дорог и формирование новых туристических маршрутов позволит связать исторические и природные достопримечательности, создать дополнительные возможности для развития малого бизнеса и сельского туризма, а также улучшить логистику перевозки сельскохозяйственной продукции: с юга на север будут поставляться продукты растениеводства, а с севера на юг – мясная продукция.

"В связи с этим необходим комплексный подход. Дорога должна быть не просто маршрутом из одного города в другой, а инфраструктурой, обеспечивающей доступ к туристическим объектам, местам размещения и территориям, где может развиваться малый бизнес. Также необходимо уделить особое внимание развитию агротуризма. Гостиницы, фермерская продукция, национальная кухня, конные туристические маршруты и ремесла могут стать дополнительным источником дохода для сельских жителей. Однако деятельность различных ведомств и акиматов (местных исполнительных органов) зачастую не скоординирована, а в проектах не предусмотрены единый долгосрочный план и ответственные лица", – добавила Ажар Каджибекова.

Ранее Даурен Ахметжаев призвал пересмотреть порядок определения крупного бизнеса.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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