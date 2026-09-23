Пересмотреть порядок определения крупного бизнеса предложили в Курултае

Депутат Курултая Даурен Ахметжаев 23 сентября 2026 года озвучил депутатский запрос касательно отнесения субъектов к категории крупного бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что согласно Предпринимательскому кодексу, к субъектам крупного предпринимательства относятся те, у которых среднегодовая численность работников превышает 250 человек и (или) среднегодовой доход превышает 3 млн МРП.

"То есть, если на предприятии работает более 250 человек, оно может быть отнесено к крупному бизнесу, даже если его доходы и активы не достигают уровня крупного бизнеса. Мы считаем такой подход необоснованным. Численность работников не всегда отражает реальный экономический масштаб бизнеса. Например, в трудоемких отраслях численность работников может быть высокой, тогда как доходы и активы предприятия – относительно небольшими. В капиталоемком производстве, напротив, при небольшом количестве работников объем производства может быть высоким, а налоговые отчисления в бюджет – значительными", – сказал Ахметжаев.

Поэтому, по его словам, создание новых рабочих мест не должно становиться основанием для установления дополнительных требований к бизнесу. Он подчеркнул, что ранее уже предлагалось увеличить верхнюю границу для субъектов среднего бизнеса с 3 млн до 6 млн МРП.

"Сегодня предлагаем пересмотреть порядок определения крупного бизнеса. Масштаб бизнеса должен определяться не численностью работников, а его реальными экономическими показателями. В связи с этим предлагаем исключить численность работников как отдельный критерий и в качестве основных показателей учитывать совокупный годовой доход и стоимость активов. Это не означает смягчения требований или снижения налоговой нагрузки. Цель – корректно определять реальный масштаб предприятия и не создавать препятствий для его роста и создания новых рабочих мест", – добавил депутат.

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