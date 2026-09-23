Состоянием систем измерения веса автомобилей обеспокоена депутат

Депутат Курултая Екатерина Смышляева 23 сентября 2026 года в своем депзапросе подняла проблемы качества автодорог, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, одной из причин порчи дорожного полотна остается движение автомобилей, значительно превышающих допустимый вес. А автоматизированные системы измерения весогабаритных параметров транспортных средств, внедряемые с 2015 года, должны были обеспечить сохранность дорог, неотвратимость ответственности и прозрачность контроля.

"Однако данные Главной транспортной прокуратуры показывают серьезные проблемы в работе уже созданной системы. Сегодня на дорогах страны установлено 83 АСИ. Из них 42 вообще не передают данные в информационно-аналитическую систему "Транспортная база данных" Министерства транспорта. Причины – разрушение дорожного полотна, отсутствие связи, неисправность или отсутствие датчиков, недостаточное техническое обслуживание, истечение сроков действия сертификатов. Из оставшейся 41 работающей системы только 28 передают данные в процессинговый центр Единого реестра административных производств Генеральной прокуратуры", – говорит Смышляева.

Таким образом, отмечает она, полный цифровой цикл сегодня обеспечивают лишь около трети установленных АСИ. Фактически порядка 70% дорогостоящего оборудования не выполняет задачу в полном объеме. При этом до конца 2028 года, по данным Минтранспорта, планируется установить еще 141 АСИ, а стоимость одного комплекса составляет порядка 200-300 млн тенге.

"Возникает закономерный вопрос – насколько оправдано дальнейшее расширение сети, пока не обеспечена работа уже установленного оборудования? Есть и другие тревожные данные. Сегодня три АСИ не работают вследствие поджогов. Всего транспортной прокуратурой выявлено 12 фактов преднамеренного причинения ущерба оборудованию. Еще серьезнее проблема идентификации нарушителей. Только за 2025 год по сведениям работающих АСИ не удалось идентифицировать 76 тысяч предполагаемых нарушителей. 76 тысяч машин все это время наносили ущерб дорожному полотну. При этом система остается не полностью автоматической – решения принимаются должностными лицами территориальных инспекций, а сведения цифровой системы могут корректироваться вручную", – добавила Смышляева.

В этой связи она призвала провести полную ревизию всех 83 АСИ на предмет их работоспособности и достоверности, до завершения ревизии и восстановления действующей сети приостановить выделение средств на закупку и установку новых АСИ и предусмотреть дополнительные технические средства для автоматической фиксации объезда пунктов контроля, сокрытия номерных знаков, повреждения и поджога оборудования.

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