#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
447.85
513.46
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
447.85
513.46
5.31
Общество

Состоянием систем измерения веса автомобилей обеспокоена депутат

аси, вес, машины, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 14:17 Фото: министерство транспорта РК
Депутат Курултая Екатерина Смышляева 23 сентября 2026 года в своем депзапросе подняла проблемы качества автодорог, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, одной из причин порчи дорожного полотна остается движение автомобилей, значительно превышающих допустимый вес. А автоматизированные системы измерения весогабаритных параметров транспортных средств, внедряемые с 2015 года, должны были обеспечить сохранность дорог, неотвратимость ответственности и прозрачность контроля.

"Однако данные Главной транспортной прокуратуры показывают серьезные проблемы в работе уже созданной системы. Сегодня на дорогах страны установлено 83 АСИ. Из них 42 вообще не передают данные в информационно-аналитическую систему "Транспортная база данных" Министерства транспорта. Причины – разрушение дорожного полотна, отсутствие связи, неисправность или отсутствие датчиков, недостаточное техническое обслуживание, истечение сроков действия сертификатов. Из оставшейся 41 работающей системы только 28 передают данные в процессинговый центр Единого реестра административных производств Генеральной прокуратуры", – говорит Смышляева.

Таким образом, отмечает она, полный цифровой цикл сегодня обеспечивают лишь около трети установленных АСИ. Фактически порядка 70% дорогостоящего оборудования не выполняет задачу в полном объеме. При этом до конца 2028 года, по данным Минтранспорта, планируется установить еще 141 АСИ, а стоимость одного комплекса составляет порядка 200-300 млн тенге.

"Возникает закономерный вопрос – насколько оправдано дальнейшее расширение сети, пока не обеспечена работа уже установленного оборудования? Есть и другие тревожные данные. Сегодня три АСИ не работают вследствие поджогов. Всего транспортной прокуратурой выявлено 12 фактов преднамеренного причинения ущерба оборудованию. Еще серьезнее проблема идентификации нарушителей. Только за 2025 год по сведениям работающих АСИ не удалось идентифицировать 76 тысяч предполагаемых нарушителей. 76 тысяч машин все это время наносили ущерб дорожному полотну. При этом система остается не полностью автоматической – решения принимаются должностными лицами территориальных инспекций, а сведения цифровой системы могут корректироваться вручную", – добавила Смышляева.

В этой связи она призвала провести полную ревизию всех 83 АСИ на предмет их работоспособности и достоверности, до завершения ревизии и восстановления действующей сети приостановить выделение средств на закупку и установку новых АСИ и предусмотреть дополнительные технические средства для автоматической фиксации объезда пунктов контроля, сокрытия номерных знаков, повреждения и поджога оборудования.

Ранее депутат Ажар Каджибекова предложила использовать для развития туризма национальную кухню.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
Читайте также
Иглотерапия, восточная медицина
11:15, 04 февраля 2026
На иглотерапию пожаловались депутатам казахстанцы
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных
14:14, 25 февраля 2026
Депутат предупредил о риске миллиардных потерь из-за кибератак в Казахстане
Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, новостройка, новостройки
10:42, 10 сентября 2026
Депутаты предложили изменить правила управления жилыми домами в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сабыржан Аккалыков во время боя на Кубке мира по боксу-2025 в Астане
14:58, Сегодня
Live: Расписание и результаты боёв казахстанских боксёров на Азиаде
Сабыржан Аккалыков на чемпионате мира-2025 в Ливерпуле
14:56, Сегодня
Казахстан понёс сенсационную потерю в боксе на Азиаде: проиграл Сабыржан Аккалыков
Софья Сподаренко машет рукой
14:49, Сегодня
Казахстан остался без награды в смешанной эстафете по плаванию на Азиаде в Японии
Арман Царукян нокаутировал Руффи на UFC 331
14:37, Сегодня
"Арман – один из лучших бойцов в мире": Усман Нурмагомедов о нокауте Царукяна
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: