Горы как новый драйвер туризма: какую роль сыграет Almaty SuperSki в развитии Алматы?

В 2025 году Алматы посетили почти 2,49 млн туристов, из них около 754 тысяч – иностранцы. Растет не только число гостей, но и их расходы, а среди наиболее востребованных направлений уже сейчас – горы и активный отдых, сообщает Zakon.kz.

На этом фоне Almaty SuperSki на Кок-Жайлау может стать новой точкой притяжения для туристов и расширить возможности мегаполиса как круглогодичного направления.

Туристов становится больше

В 2025 году Алматы посетили 2,49 млн туристов – на 6,3% больше, чем годом ранее. Число иностранных гостей приблизилось к 754 тысячам и выросло на 9,9%. Одновременно, по данным Mastercard Tourism Insights, расходы иностранных туристов в городе увеличились на 40%, а интерес к поездкам в Алматы – на 73%.

При этом туристов привлекает не только сам город. Исследование показало высокий спрос на активный отдых: 54% путешественников выбирают поездки на природу и экскурсии, 44% – джип-туры.

Особенно заметен интерес к горам. За январь – ноябрь 2025 года на Шымбулак пришлось 30,62% интереса иностранных туристов. Для сравнения: на Большое Алматинское озеро – 7,84%, на Медеу – 6,24%.

Такой поток уже создает нагрузку на существующую инфраструктуру. По итогам 2024 года Шымбулак посетили более 1,5 млн человек, а его суточная загрузка превысила проектную мощность. Almaty SuperSki в этой системе должен стать не просто еще одним горнолыжным объектом. Новый курорт увеличит объем доступной горной инфраструктуры и даст туристам дополнительное направление в периоды максимальной загрузки.

Фото: Pixabay

Курорт для широкой аудитории

Запуск Almaty SuperSki запланирован на декабрь 2028 года. На площадке уже начались строительные работы.

Проект предусматривает около 60 км горнолыжных трасс. Курорт сможет принимать более 10 тысяч лыжников в день. При этом около 70% трасс планируют сделать зелеными и синими – то есть доступными для детей и начинающих.

За счет этого Almaty SuperSki рассчитывает привлечь не только профессиональных спортсменов и опытных лыжников. Потенциальная аудитория значительно шире: семьи с детьми, новички, школьники и туристы, которые хотят совместить поездку в Алматы с отдыхом в горах.

Отдельное направление – школьные программы. На территории курорта планируют проводить занятия по зимним видам спорта, чтобы дети могли учиться кататься на лыжах и сноуборде.

Не только зимой

Одной из ключевых задач проекта станет обеспечение круглогодичной работы курорта. После завершения горнолыжного сезона Кок-Жайлау продолжит принимать посетителей.

Летом здесь хотят развивать хайкинг, пешие и велосипедные маршруты и другие виды активного отдыха.

Для туристического бизнеса это принципиально важно. Чем длиннее сезон, тем стабильнее загрузка гостиниц, ресторанов, проката, транспорта и других сервисов.

В более широком масштабе власти рассчитывают, что развитие всего Алматинского горного кластера позволит увеличить круглогодичный туристический поток с 2 млн до 5 млн человек.

Фото: Kazakh Tourism Development

Турист должен приезжать не на несколько часов

Одних трасс для полноценного курорта недостаточно. Важна среда вокруг них. На территории Almaty SuperSki планируют построить шесть-семь отелей. В Kazakh Tourism Development говорят, что среди операторов могут быть как казахстанские, так и международные бренды. Предусмотрены разные форматы размещения – от более доступных гостиниц до бутик- и апарт-отелей.

Для Алматы развитие гостиничной инфраструктуры уже стало заметным трендом. По итогам января – сентября 2025 года номерной фонд города вырос на 8% и достиг 12 552 номера. В Алматы работали 377 объектов размещения, еще 58 гостиничных проектов почти на 6,8 тысячи номеров находились на разных стадиях реализации.

За девять месяцев инвестиции в туристическую отрасль города достигли 113,2 млрд тенге – на 47,4% больше, чем годом ранее.

Almaty SuperSki может усилить этот рынок за счет размещения непосредственно в горной зоне. Это позволит формировать вокруг курорта отдельный туристический продукт, рассчитанный не только на однодневные поездки.

При этом отели и другая коммерческая инфраструктура будут строиться за счет частных инвестиций. Бюджетные средства на эту часть проекта привлекать не планируют.

Новый спрос для бизнеса

Развитие курорта создаст возможности не только для гостиничного рынка. Дополнительный спрос появится на общепит, прокат, экипировку, транспорт, торговлю и другие сервисы.

Almaty SuperSki и связанный с ним бизнес могут создать более 5 тысяч рабочих мест.

Параллельно потребуется подготовка профильных кадров. Для этого планируют выделить около 350 образовательных грантов. Колледжи должны готовить инженеров канатных дорог, механиков подъемников, специалистов по трассам, искусственному оснежению и лавинной безопасности.

Все это должно помочь превратить растущий интерес к горам в устойчивый туристический спрос, который будет работать на экономику Алматы круглый год.