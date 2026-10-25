Накрыло плитой изо льда: на Западной Гангапурне нашли трагически пропавшую экспедицию
Как пишет Alpagama, оба тела были найдены на высоте около 6300 метров на южном склоне Западной Гангапурны. Альпинисты пытались впервые взойти на гору. Связь с ними оборвалась во время штурма вершины 15 октября на высоте около 7050 метров.
Поисково-спасательная группа искала их с 19 октября. На момент поисков никто точно не знал, где именно они находятся и в горах ли вообще. Поиски начали с деревни Мананг, где их, очевидно, не было.
В поисковую команду вошли пилот вертолета Собит Гаучан, высотный фотограф Маниш Махарджан, горный гид Пансанг Ринзи Шерпа. Вертолет высадил Махарджана и Ринзи на отметке 5750 метров, с помощью дрона они изучили склоны выше.
Осмотрев северо-восточный и юго-западный склоны горы, поисковики отыскали высотный лагерь японских альпинистов. 23 октября на южном склоне были найдены их тела.
Судя по наблюдениям, причиной гибели японцев стал обвал снежной плиты.
В 2014 году Западную Гангапурну в окрестностях массива Аннапурна в округе Мананг открыли для иностранных альпинистов. Несколько команд пытались взойти на эту вершину, но неудачно. Эта гора также известна как Асапурна, или пик Лашенал.
Ранее мы писали о том, как двое альпинистов бесследно растворились на склонах горы-убийцы.