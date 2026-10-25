Накрыло плитой изо льда: на Западной Гангапурне нашли трагически пропавшую экспедицию

Утром 23 октября спасатели нашли тела японских альпинистов: 40-летнего Хидэсукэ Танэиси и 25-летнего Тэцу Хасимото на Западной Гангапурне (7140 м), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Alpagama, оба тела были найдены на высоте около 6300 метров на южном склоне Западной Гангапурны. Альпинисты пытались впервые взойти на гору. Связь с ними оборвалась во время штурма вершины 15 октября на высоте около 7050 метров.

Поисково-спасательная группа искала их с 19 октября. На момент поисков никто точно не знал, где именно они находятся и в горах ли вообще. Поиски начали с деревни Мананг, где их, очевидно, не было.

В поисковую команду вошли пилот вертолета Собит Гаучан, высотный фотограф Маниш Махарджан, горный гид Пансанг Ринзи Шерпа. Вертолет высадил Махарджана и Ринзи на отметке 5750 метров, с помощью дрона они изучили склоны выше.

Осмотрев северо-восточный и юго-западный склоны горы, поисковики отыскали высотный лагерь японских альпинистов. 23 октября на южном склоне были найдены их тела.

Судя по наблюдениям, причиной гибели японцев стал обвал снежной плиты.

В 2014 году Западную Гангапурну в окрестностях массива Аннапурна в округе Мананг открыли для иностранных альпинистов. Несколько команд пытались взойти на эту вершину, но неудачно. Эта гора также известна как Асапурна, или пик Лашенал.

Ранее мы писали о том, как двое альпинистов бесследно растворились на склонах горы-убийцы.