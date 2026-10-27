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Туризм

Популярные пляжи в ОАЭ экстренно закрыли из-за нефти в воде

ОАЭ, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 14:22 Фото: pexels
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) закрыли популярные туристические пляжи из-за разлива нефти, сообщает Zakon.kz.

19 октября 2026 года в Шардже и других частях страны появились сообщения о странных запахах. Это побудило власти начать мониторинг совместно с федеральными и местными ведомствами. 23 октября власти подтвердили, что источником запахов стала разлитая с танкера нефть. Официально не сообщается, что это был за танкер. Но эксперты, ориентируясь на спутниковые снимки, считают, что утечка происходит с поврежденного в результате атаки неопознанным снарядом танкера Gem No. 2.

Нефть стала подходить к популярным туристическим пляжам, которые вынуждены временно закрывать. Так, закрыты все пляжи и прибрежные зоны в Умм-эль-Кувейне, все общественные пляжи Рас-эль-Хаймы, в Шардже закрыт пляж Аль-Хамрия, пишет Gulfnews. Даты открытия пляжей не объявлены.

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Ограничения введены в качестве превентивных мер для обеспечения общественной безопасности, пока технические группы проводят оценку ситуации и работы по очистке. При этом утверждается, что специфические запахи не представляют опасности для здоровья людей. Но жителям и туристам настоятельно рекомендуют избегать прибрежных районов.

Снимки европейского спутника Copernicus показывают, как за несколько дней разлив нефти расширился и приблизился к берегам ОАЭ.

Профессор инженерных наук и директор Центра водных исследований Нью-Йоркского университета в Абу-Даби Нидал Хилал назвал инцидент "серьезной экологической проблемой". В водах Персидского залива обитает более 500 различных видов животных, включая дельфинов и морских черепах.

Доктор Асель Такше, декан Школы наук о здоровье, цифровых инноваций и устойчивого развития Канадского университета в Дубае, заявила, что последствия разлива нефти зависят от нескольких факторов, включая тип нефти, ее распространение и скорость локализации.

"Масштаб ущерба будет зависеть от ветра, приливов, течений и волн, которые определяют, куда переместится нефть и достигнет ли она чувствительных лагун и островов. Тип нефти, скорость локализации и тщательность работ по очистке береговой линии также будут иметь решающее значение", – сказала она.

В Дубае между тем в торговом квартале Dubai Gold District до конца 2026 года планируют открыть первую золотую пешеходную дорожку. Она станет первой подобной конструкцией в мире и самой длинной золотой дорожкой на планете.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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