В Дубае до конца 2026 года построят первую в мире пешеходную дорожку из золота
Как пишет Naked Science, по словам старшего директора коммерческого сектора Dubai Gold District Рашида Аль-Хамуди, открытие объекта намечено на ближайшие два месяца.
Новая достопримечательность должна привлечь дополнительных туристов в торговый квартал. Как пояснил представитель проекта, инициатива направлена на укрепление позиций Дубая как туристического направления и мирового центра торговли золотом.
Аль-Хамуди отметил, что строение позволит жителям и туристам прогуляться по золотому пути и получить необычный опыт знакомства с Dubai Gold District.
Он также рассказал о планах по созданию в торговом квартале выставочного комплекса, который должен стать крупнейшей на Ближнем Востоке выставочной площадкой для торговли золотом и ювелирными изделиями.
Сейчас в Dubai Gold District идет расширение инфраструктуры, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны компаний золотого и ювелирного бизнеса, желающих разместить здесь свои подразделения.
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