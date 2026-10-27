В Дубае до конца 2026 года построят первую в мире пешеходную дорожку из золота

В торговом квартале Dubai Gold District планируют до конца 2026 года открыть первую в Дубае золотую пешеходную дорожку. Она станет первой подобной конструкцией в мире и самой длинной золотой дорожкой на планете, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, по словам старшего директора коммерческого сектора Dubai Gold District Рашида Аль-Хамуди, открытие объекта намечено на ближайшие два месяца.

Новая достопримечательность должна привлечь дополнительных туристов в торговый квартал. Как пояснил представитель проекта, инициатива направлена на укрепление позиций Дубая как туристического направления и мирового центра торговли золотом.

Аль-Хамуди отметил, что строение позволит жителям и туристам прогуляться по золотому пути и получить необычный опыт знакомства с Dubai Gold District.

Он также рассказал о планах по созданию в торговом квартале выставочного комплекса, который должен стать крупнейшей на Ближнем Востоке выставочной площадкой для торговли золотом и ювелирными изделиями.

Сейчас в Dubai Gold District идет расширение инфраструктуры, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны компаний золотого и ювелирного бизнеса, желающих разместить здесь свои подразделения.

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