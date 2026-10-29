В Азии нашли свой "Бермудский треугольник", "поглощающий" людей

Гонконг – город небоскребов и многолюдных улиц. Но он окружен обширными, густо поросшими лесом горами. Среди них полуостров Сай Кунг – популярное туристическое направление, но его красивые пейзажи связаны с жуткой легендой, сообщает Zakon.kz.

Местные жители назвали его "Бермудским треугольником Азии" после того, как в последние десятилетия там таинственно исчезли несколько человек.

В горах Сай Кунг множество крутых и труднопроходимых троп, и в густой растительности легко заблудиться. Внезапные изменения погоды и отсутствие мобильной связи могут еще больше затруднить ориентирование. Но, по некоторым данным, здесь происходят еще более странные явления. Местные легенды рассказывают о невидимой границе, так называемом барьере Сай Кунг, пересечение которого может привести к потере ориентира. Также есть сообщения о том, что течение времени в этих горах может меняться, пишет Hamuesgyemant.

Один из самых известных персонажей легенды – опытный турист Чжан Шаньпэн , который 18 июня 2016 года в одиночку отправился в горы полуострова. Утром он опубликовал фотографию на своей странице в социальных сетях, а затем сообщил о неожиданном раскате грома. После этого о нем ничего не было слышно несколько дней.

Мужчину нашли 21 июня. Позже он опубликовал подробный рассказ о том, что пережил во время своего исчезновения. По словам мужчины, он потерял сознание в первый день, а затем пришел в себя в незнакомом месте. Он тщетно пытался выбраться из леса, но снова и снова оказывался в том же самом месте. После нескольких дней скитаний ему удалось найти дорогу обратно на знакомую тропу. Его рассказ быстро распространился по всему Гонконгу. Многие подозревали сверхъестественные явления, стоящие за этими событиями, в то время как другие говорили, что причиной странных явлений могли стать истощение, обезвоживание или проблемы со здоровьем.

Еще один тревожный случай в этом районе произошел в сентябре 2005 года. 45-летний полицейский Тин Ли-ва , совершавший одиночную пешую прогулку, позвонил в службу 911, потому что заблудился. Во время телефонного разговора он выглядел растерянным и изможденным и не мог определить свое местоположение. Диспетчер попросил полицейского назвать номер ближайшего знака, чтобы знать, куда высылать спасателей. Однако полицейский назвал номер, которого на тропе никогда не было. Его последними словами были крики о помощи, после чего звонок прервался. Сотни людей искали его, но так и не смогли найти.

Примерно через месяц после этого случая случилась новая трагедия – в парк отправилась группа из пятерых туристов, возглавлял ее опытный путешественник, вожатый бойскаутов. Пройдя какое-то расстояние, компания устроилась на отдых: вожатый пожаловался на усталость. В итоге он велел остальным идти без него, пообещав догнать группу. Но группу он так и не догнал. Его искали два дня. На третий день нашли мертвым прямо возле тропы. Причину смерти медики с уверенностью назвать не смогли.

С тех пор существуют легенды о Сай Кунге, но нет никаких доказательств, подтверждающих существование предполагаемых временных порталов и сверхъестественных сил. Тем не менее опасности в горах вполне реальны. Крутые обрывы, безлюдные тропы и непредсказуемая погода могут подвергнуть серьезной опасности даже опытных туристов.

В Казахстане, между тем, нашли свою Пандору: горы, напоминающие пейзажи из "Аватара".