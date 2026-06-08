Ученые нашли в Азии скрытого зеленого великана высотой с 27-этажный дом

На Земле не так много мест, где можно найти деревья-небоскребы, достигающие высоты в десятки метров. Одно из них – леса Тайваня. Именно там группа энтузиастов совершила открытие, найдя лидера среди высоких деревьев на всю Восточною Азию, сообщает Zakon.kz.

Через научный журнал Frontiers in Forests and Global Change исследователи объявили об обнаружении исполинской тайвании (Taiwania cryptomerioides) высотой 84,1 метра. У коренного народа рукай эти древние хвойные гиганты носят название "Дерево, которое касается Луны".

Поиски скрытых чемпионов среди деревьев начались еще в августе 2014 года в заповедной зоне Цилань. Первой целью исследователей была группа деревьев "Три сестры", самое высокое из которых достигало 69,3 метра. Чтобы сфотографировать этих титанов целиком, на остров даже прилетали профессиональные альпинисты, пишет "Моя планета".

Далее экспедиция отправилась в глубь острова к горе Бэнья, где столкнулась с преградой. Исследователи поняли, что снизу, с земли, определить, какое дерево выше, было физически невозможно. Глаз человека легко обманывался. Стало понятно, что старые методы измерения рулеткой "на глаз" больше не работают.

Энтузиасты применили авиацию и лидар (LiDAR) – технологию лазерного сканирования местности. Самолет посылал к земле миллионы импульсов, создавая точнейшую 3D-карту лесного массива.

Но из-за неровного рельефа Тайваня, крутых обрывов и скал компьютерные алгоритмы выдавали много ошибок. И сотням тайваньских волонтеров приходилось вручную перепроверять профили деревьев. Они отсеяли десятки тысяч ложных компьютерных аномалий. Результатом этой работы стала "Карта гигантских деревьев Тайваня", созданная к концу 2022 года. Она включала 941 дерево высотой более 65 метров.

А в январе 2023 года, вооружившись этой картой, ученые отправились на поиски дерева-чемпиона. Это был экстремальный поход на выносливость: 20 километров тяжелейшего пути по диким руслам рек и два дня отвесного подъема в горы.

Когда альпинисты поднялись на вершину обнаруженного гиганта и бросили вниз измерительную ленту, приборы показали невероятные 84,1 метра. Дерево назвали "Небесным мечом реки Даань", и оно официально стало самым высоким в Восточной Азии.

Но исследования продолжаются, и к началу 2026 года на острове задокументировано уже 10 деревьев высотой более 70 метров.

Эти гиганты спасают климат Земли

"Карта гигантов" также открыла ученым уникальные экосистемы: у горы Бэнья они обнаружили феноменальный "храм великанов" – всего на одном гектаре здесь живут 11 деревьев высотой более 65 метров.

А главное открытие ждало экологов в 2024 году при исследовании долины дерева "Тао" (третьего по высоте на острове). Ученые подсчитали, сколько углекислого газа поглощают эти леса. Результаты шокировали: плотность углерода в древесине составила 1384,5 мегаграмма на гектар.

Это делает тайваньские леса "касающихся луны" деревьев одними из самых углеродоемких и эффективных экосистем на планете. Это не просто красивый памятник природы, а мощнейший, незаменимый щит Земли против глобального потепления.

Другое исследование, проведенное археологами, показало, что люди обитали в тропических дождевых лесах Западной Африки уже около 150 тыс. лет назад.