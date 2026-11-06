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Туризм

"Это ненормально": снегопады образовали человеческие "пробки" на пути к базлагу Эвереста

Горы, альпинисты, очередь, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 06:59 Фото: Ngima Sherpa
Всю текущую неделю к базовому лагерю Эвереста тянется бесконечная вереница туристов. Их снял на видео Нгима Шерпа из Osprey Adventure и объяснил причины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Alpagama, выяснилось, это не норма, но из-за циклона "Анвар", обрушившегося на Непал в прошлые выходные, образовалась огромная очередь.

"Несмотря на то, что в базовый лагерь Эвереста всегда идут много туристов, такое скопление людей – редкость", – сказал Нгима Шерпа.

Недавний циклон замел окрестности снегом. Обычно весь путь до базового лагеря Эвереста обходится без него. Свежий снег на вершинах Непала создает проблемы для тех, кто планирует восхождение. Условия на относительно простых склонах стали проблемными, альпинисты проваливаются в глубокий и плотный снег.

Условия изменятся, когда снег подмерзнет под лучами тускнеющего солнца и при приближении зимних морозов. Маршрут выше первого лагеря проходит по крутому гребню с меньшим количеством снега.

Несколько команд рассчитывают подняться на вершину в ближайшие дни.

Ранее мы сообщали о трагедии на Эвересте: два вертолета столкнулись винтами, есть погибшие.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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